視力無聲的殺手　糖尿病失明機率比常人高25倍5成未檢查視網膜病變

▲台南市衛生局請專人至無眼科區，為長輩進行非散瞳眼底攝影檢查。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

糖尿病是一種影響全身血管的疾病，高血糖容易造成視網膜微血管病變，當血管長時間處在高血糖的環境中，易使血管被破壞變得脆弱、易出血，這種變化是緩慢不易發現的，台南市衛生局指出，台南市糖尿病眼底鏡檢查率僅42.56％，超過5成未受檢。

衛生局說，台南市統計2018年整年度，糖尿病眼底鏡檢查率僅42.56％（全國平均41.55％），顯示全國至少有5成的民眾尚未定期進行眼底鏡檢查，讓視網膜病變的危機大幅增加。

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糖尿病患者，若血糖控制不穩定，失明的機會，為一般人的25倍，糖尿病視網膜病變的病人在初期的時候，通常都是無聲無息沒有明顯徵兆，視力並不會受到影響。若血糖控制不穩定，嚴重可能導致失明；但若能及早發現早期治療，可減少50％失明機率！

第1型糖尿病病人，發病5年內，應做第1次視網膜檢查，第2型糖尿病病人，則應在新診斷糖尿病時，就做第1次視網膜檢查；此後至少每年應做1次檢查或依醫師建議追蹤。若突然出現視力減退，甚至有黑影或雙影出現，或發現血糖急遽變動，應儘快至眼科檢查，避免延誤最佳的治療時機。懷孕的糖尿病患者：由懷孕起，應至少每3個月檢查1次，追蹤到產後1年。

衛生局說，眼睛是靈魂之窗，失去視力將嚴重影響個人及家庭生活品質，再次提醒糖尿病患者每年至少要接受1次眼底檢查，並控制好血糖，延緩眼睛病變等併發症的發生。