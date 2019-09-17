全東亞剩日本、台灣未爆非洲豬瘟！農委會：必須注意旅客攜帶的行李

▲目前東北亞只剩日本和台灣沒有疫情。（示意圖／資料照）

記者許展溢／台灣報導

非洲豬瘟疫情在大陸等國持續嚴重擴散，南韓今（17日）也傳出淪陷，目前東北亞只剩日本和台灣沒有爆發。農委會表示，現階段台灣不用採取額外行動，只是必須注意的是「旅客攜帶的行李」。

非洲豬瘟疫情去年8月在大陸爆發，是亞洲國家首次出現非洲豬瘟病毒，不久該國各省一個個淪陷，今年4月19日中國農業農村部發布，海南省萬寧、儋州市也淪陷，確定全國31個省市自治區都有疫情。

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▲亞洲爆發非洲豬瘟疫情計9國。※點圖放大

南韓今天傳出首例非洲豬瘟，是亞洲地區繼大陸、蒙古、越南、柬埔寨、北韓、寮國、緬甸及菲律賓第9個淪陷的國家，目前東北亞只剩日本和台灣沒有疫情。農委會副主委黃金城表示，北韓今年5月爆發疫情時，就一併針對南韓來台旅客進行100%的行李檢查，主要是南北韓之間，只有鐵絲網，沒有圍牆，野生動物包括野豬等是可以在兩邊穿梭。

黃金城說，目前亞洲只剩來自日本的手提行李未百分百檢查，不過現階段不用採取額外行動，但要特別強調，「旅客攜帶的行李」和「漁船進出各國港口補給回台」的部分， 是必須注意並確實百分百處理，確認有無任何豬肉製品。

▲黃金城表示，要特別注意的是旅客的行李是否有違規攜帶肉類品。（圖／記者曾俊豪攝）

防檢局強調，非洲豬瘟疫情幾乎在台灣鄰國淪陷，強烈呼籲旅客出國返台千萬別攜帶任何肉類製品，只要一違規，首次將罰20萬元，第2次100萬元。

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