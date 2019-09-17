戰地指揮官遭派「自殺任務」！熟女急匯14萬救情郎　警到場揭愛情陷阱

▲林姓熟女深信「假軍官」需要現金救命，前往匯款才知道自己遭詐騙。（圖／記者陳玉翻攝，下同）



記者陳玉／台中報導

苗栗45歲單身的林姓熟女，在臉書上結識自稱美國華裔支援聯合國派駐巴勒斯坦軍官，他稱上級派他前往執行「自殺任務」，只要林匯款4500元美金（約台幣14萬元）給上級指揮官，就不用執行，退伍後就會到台灣找她；林聽聞後立即前往銀行匯款「救命錢」，行員查覺有異，經保七員警到場苦勸下才知道是網路交友詐騙，順利保住辛苦錢。

據了解，林女透過臉書結識一位自稱美國華裔支援聯合國派駐巴勒斯坦軍官，數月來對方對她噓寒問暖，時常建構未來美好生活幻想，還說退伍後就會到台灣一起生活，取得林信任後，再跟她說，上級要派他前往執行「自殺任務」，只要林匯款給他的上級指揮官4500元美金，他就不用執行。

▲▼員警指出，美國軍官要匯款到中國帳戶，根本不合理，熟女才驚覺自己遭詐騙。



林女深信不疑，11日上午趕到銀行匯款「救命錢」，但因不斷低頭看手機引起行員注意，保七員警也上前關心勸說，並指出，美國軍官派駐在巴勒斯坦，但卻要求匯款到大陸帳戶，根本不合理，加上美軍不會執行任何自殺任務，也無付錢就可免於執行任務，都是詐騙手法，林才恍然大悟遭受詐騙。

保七總隊也呼籲，這些典型的「假軍官詐騙手法」，都是利用戰爭來博取民眾的同情來騙取匯款，請民眾一定要特別注意，以免受騙上當。