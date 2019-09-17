雲端最前線／郭台銘退2020 蔡英文勝券在握？

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震撼彈！郭台銘辦公室16日深夜透過新聞稿方式發布重大聲明，確定郭台銘不參選2020總統大選；然而郭台銘17日10時透過臉書表示，2020年選舉「我不願參與政治鬧劇」，因此不參與2020連署競選總統。對此議題，《雲端最前線》17日邀請前前立法委員沈富雄、永齡基金會顧問高虹安、台北市議員徐巧芯、資深媒體人林育卉、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入討論。

郭台銘16日深夜發表聲明，宣布不參選2020總統，消息一出，引爆藍綠政壇熱議。據透露，郭台銘的副手人選已經找好了，前往中選會登記連署的表格也領好了，但他在9月17日的法定日期前，還是選擇了要用自己的方式愛中華民國。

▲郭台銘1分半影片親曝不參選原因。（圖／翻攝郭台銘臉書）

而郭台銘17日10時透過臉書表示，經過一段時間思考，他的參選從來不是為了個人私慾，也不是為了派系和政黨利益，初衷是希望利用累積40年的經驗和人脈，還有一顆熱誠的心，為中華民國拼經濟，為2300萬人民拚未來。

郭台銘說，惡質選舉風氣，民粹盛行，因為個人私利與派系利益，還有階級鬥爭，都撕裂台灣，「我不願參與政治鬧劇」，也不忍心見到支持者受到霸凌，唯有回歸理性和負責任，才有為下一代找到未來。

對於幕僚分別遷戶籍是否是為了鴻海集團創辦人郭台銘參選2020佈局而準備。蔡沁瑜16日表示，他們還在思考到底要怎麼做是為台灣好，藉由幕僚的力量能夠做一些改變。對此議題，《雲端最前線》17日邀請前前立法委員沈富雄、永齡基金會顧問高虹安、台北市議員徐巧芯、資深媒體人林育卉、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入討論。

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當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。