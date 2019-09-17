影／才說鬧夠了！　周錫瑋改讚郭台銘「顧大局」　嗆柯用「分裂伎倆」

記者陳政錄／杭州報導

鴻海集團創辦人郭台銘昨（16日）晚，壓線宣布不參加總統大選，對朝野丟下震撼彈，昔日痛批郭「鬧夠了」的前台北縣長周錫瑋，也在今（17日）於大陸出席活動時改口稱讚，表示郭董是聰明人、顧大局。他也強調，最有趣的是，民進黨跟柯文哲的分裂伎倆徹底破局，鼓勵柯文哲趕快出來選總統，不要再利用別人。

浙江．台灣合作周將在今（17日）上午開幕，以「融合發展，合作共贏」為主題，力推兩岸產業融合。台灣方面包括兩岸企業家峰會台方理事長蕭萬長、前國民黨副主席蔣孝嚴、商業總會理事長賴正鎰、工業總會理事長王文淵、台企聯會長李政宏，以及陸方國台辦主任裴金佳、浙江省長袁家軍等出席。

面對郭台銘宣布不選2020，周錫瑋在會前受訪指出，整個局勢走下來「郭董也是聰明人，他知道必須顧大局，我相信王院長也會顧大局，會團結。」

他進一步表示，三腳督風波最有趣的是，民進黨和柯文哲那那套分裂方式是破局了，原先以為這些「哄人伎倆」可以讓聰明人上當，但證明是錯誤的。

周錫瑋隔空對柯文哲喊話，表示鼓勵他趕快出來選總統，以成全他的總統大夢。因為「想利用別人別人不被他利用」，「柯文哲歡迎你出來參選中華民國總統。」

針對藍營內部整合，他強調其實國民黨黨內基層、地方基層早就已經團結起來了，幾位好朋友是否能全心幫國民黨提名的候選人韓國瑜輔選，階段已經快到了，現在只要觀察怎麼把總統蔡英文，和柯文哲出來選的話，將他們擊敗。

►我沒有遲到，是時間遲到了！