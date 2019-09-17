高鐵中秋收假日飆破31.8萬人次！　再創「單日旅運量」新高

▲今年中秋連假收假日，高鐵單日旅運達31.8萬人次，創營運以來新高。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／台北報導

台灣高鐵2019「中秋節假期疏運」昨（16）日順利完成，自9月12日至16日，共加開154班次列車（南下72班、北上82班），總計5天提供874班次列車的旅運服務，載運超過117萬6千餘人次旅客。其中，中秋收假日9月15日旅運達31萬8千餘人次，創2007年通車營運以來單日最高紀錄。

台灣高鐵自2007/1/5迄今單日旅運人次前5名：

請繼續往下閱讀...

1.2019/9/15（中秋節收假日）：31萬8千餘人次。

2.2019/4/7（清明節收假日）：30萬餘人次。

3.2019/2/7（農曆春節大年初三）：29萬8千餘人次。

4.2018/9/24（中秋節收假日）：29萬1千餘人次。

5.2019/6/9（端午節收假日）：28萬8千餘人次。

▲連假疏運期間，高鐵各車站及列車均加派人力，協助旅客進站乘車。（圖／記者屠惠剛攝）

高鐵指出，中秋節向來為國人重視的傳統節日，為全力協助旅客平安返鄉、歡度佳節，提前將全車隊34組列車完成檢修，以最大運能服務旅客；同時，各車站及列車均加派人力，協助旅客進站乘車。疏運期間，高鐵各車站均視人潮狀況，機動啟動管制措施，以維護旅客安全，並引導旅客依照前往目的地，分流搭乘不同停靠模式的列車。

針對旅運尖峰時段，高鐵分別於9月12日、9月13日及9月15日共加開5班次全車自由座（商務車廂除外）列車，並於自由座候車人潮較多時，開放列車車間通道或對號座車廂供自由座旅客站立，以全力疏運自由座旅客；同時於尖峰時段各車次，特別安排1位列車長加3位服勤員，以加強服務旅客。

高鐵表示，衷心感謝全體同仁堅守崗位、共同努力，全力投入中秋疏運，不僅確保各車次列車發車率達到100%，更讓今年高鐵中秋疏運順利完成，以具體行動為旅客創造安全、快速、準點的旅運服務。

►生火了！連我媽都用到發光