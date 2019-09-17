苗栗國3生「抓貓撞牆狂摔」還PO影片　網友肉搜上門帶走貓

▲頭份市1名林姓國3學生，疑似在家虐貓還ＰＯ上網；警方17日上午到林姓同學住處，將他帶回派出所偵訊。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市1名國3林姓學生，16日晚間在自己住處涉嫌虐貓還將影片PO上網，畫面一出立刻引起網友強烈譴責，有人大喊「人渣嗎？不喜歡幹嘛養」，更有人難過表示「小貓都沒有反抗，可見是常常幹這種事」；1名陳姓網友甚至直接衝到林男住處直接把貓接走；警方也在17日上午將林姓同學帶至派出所詢問。

有人在臉書社團《貓咪也瘋狂俱樂部》裡上傳影片，影片顯示1名男子先將小貓左右搖晃後，大力的往床上摔，接著再一把抓起小貓將貓往牆壁猛烈撞擊好幾下，最後在小貓昏昏沉沉時，猛力往地上丟，導致小貓奄奄一息；影片一出立刻遭到網友肉搜，確認為1名住在苗栗的男學生，也將他的臉書灌爆。

學校表示，林姓同學平時和同學互動不多，也不清楚為何會有虐貓的動機，因為家人不在身邊，平時都是自己打理生活，所以朋友才會帶貓來陪伴他，怎料會有這樣的事情發生；不過學校方面也會加強輔導他的行為，透過輔導室的社工，讓他有更正確的觀念，

警方也在17日上午前往林姓學生住處，將人帶至派出所詢問；林姓學生只表示，這貓是別人給他養的，面對自己因虐貓而闖出大禍，低著頭不發一語；至於是否有涉及虐待動物罪嫌，還待警方釐清中。