台索斷交125生憂沒錢念書　銘傳：索國生想續讀將募款資助

▲銘傳大學。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

索羅門群島昨（16日）決定和台灣斷交外交關係，教育部也在昨晚公布107年索國生在台就讀人數統計，目前共有125名。對於後續索國學生應該如何安置，銘傳大學國際部校長劉國偉指出，按照往例，若國際生家中或國家有重大變故，校方會尊重學生就讀意願，若希望自費留下來繼續就學，校方也將按照學生經濟狀況給予支持。

教育部國際司統計，107年索羅門群島籍在台就讀學生人數共計125人，包括正式修讀學位生78人及華語生47人，其中台灣獎學金受獎生計64人，對於學生後續狀況，教育部要求學生們所就讀的大學院校給予輔導、協助。

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劉國偉說明，目前銘傳有3位索羅門學生，分別為大一新生、大三生，以及已經在台第6年的碩二生，目前學生依舊安心就讀，一切維持現狀，校方及學校也將靜待外交部指示，看是要離開，還是續讀，校方都將尊重學生意願。

▲銘傳國際副校長劉國偉。（圖／記者崔至雲攝）

劉國偉也說，因3位學生都是台獎生，因此學生每年都有外交部提供的補助經費，包括平均一年10萬元學費、12萬住宿費、5000多元書籍費等，因此目前除了先靜待外交部指示外，也將了解學生需求，即便學生不想回國，選擇自費留下來繼續就讀，若負擔不起，銘傳也會與董事會、校友、老師募款給國際學生。劉國偉再次強調，一切以學生意願為主，學校將努力協助。

教育部國際司表示，台灣獎學金由外交部提供邦交國名額，教育部負責非邦交國，台灣獎學金是否續發予已在台就學的索國受獎生，教育部尊重主管機關外交部決定，對於繼續留台就讀的該國學生，教育部將洽請所就讀的大學校院給予必要輔導及協助。

