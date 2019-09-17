「粉紅控」偷車賊！專挑顯色系+米妮安全帽　飛車躲警1公里自鑽死巷

記者陳以昇／新北報導

新北市一名竊盜慣犯經常偷車代步，犯案前還會挑選安全帽，還偏愛粉紅色系。日前又再度半夜摸黑犯案，翌日騎著贓車在板橋街上閒晃，顯眼的粉紅帽加上「米妮」卡通圖案被巡邏警員盯上，雙方展開追逐，在追了1公里後，在土城將他攔下逮捕，訊後依竊盜罪移送偵辦。

▲林姓慣竊偷粉紅色安全帽，上面還貼米妮卡通圖案，圍捕時還在騎樓巷弄竄逃 。（圖／記者陳以昇翻攝）

林姓男子（50歲）是橫行新北市的竊盜慣犯，曾在中和地區偷包包、竊車，現在又轉往板橋區偷機車。日前他趁著半夜無人時，到板橋街上騎樓停車處，用隨身小刀割斷安全帽帶，偷走一頂粉紅色安全帽，隨後竊走停放旁邊的機車。

▼粉紅色安全帽，上面還貼米妮卡通圖案 。（圖／記者陳以昇翻攝）

16日下午5時許，林男騎著贓車戴著粉紅色安全帽，後面還貼著「米妮」卡通圖案，在板橋區信義與廣權路口閒晃，被2名巡邏警員盯上，立刻上前示意停車受檢，他不但不停還加速逃逸，遊走騎樓巷弄，多次違規危險駕駛，警員擔心強勢圍捕，恐造成事故，只能尾隨並通知警網支援。

雙方追逐近1公里，林男逃到土城區德興街轉進巷弄時，見無路可出棄車逃逸，警員立即上前將他壓制逮捕，訊後坦承犯案並依竊盜罪將他移送新北地檢署偵辦。



欸~妳過來一下！妳過來一下

▼林姓慣竊被依竊盜罪移送 。（圖／記者陳以昇翻攝）