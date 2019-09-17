郭台銘最後一刻棄選　吳敦義：現在是扳倒蔡英文亂政時刻

▲韓國瑜、馬英九、吳敦義。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

鴻海創辦人郭台銘16日晚間11點發布重大聲明，宣布不參選2020總統大選連署，一夜間震撼政壇，藍營人士則是喜憂參半。國民黨主席吳敦義17日在臉書表示，他將繼續盡一切可能，團結所有能團結的力量，鞏固所有該鞏固的對象，現在是整合所有力量，扳倒蔡英文亂政的時刻。

吳敦義表示，他作為黨主席，無時無刻都擔憂著國家與人民的未來，無論用盡多少力氣，不管需要多少管道，甚至耗費多少資源，只要為國民黨好、為人民好、為國家好，他都在所不辭。

吳敦義說，他相信，為了國民黨能夠重返執政，「我們要表現得更好更強，才能不負大家的期望，我深信，為了台灣人民的安和樂利，用選票下架民進黨，是我們最基本的共識，我確信，為了中華民國的光明未來，團結所有愛國愛民的力量，是不可或缺的努力」。

吳敦義說，「革新團結，重返執政」，是當前最重要的政治任務，為了台灣人民的福祉，為了中華民國的將來，他將繼續盡一切可能，團結所有能團結的力量，鞏固所有該鞏固的對象，現在是整合所有力量，扳倒蔡英文亂政的時刻。

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