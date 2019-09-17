「大」殺四方　南警教學子看大型車的死亡陰影

▲台南市警交通警察大隊，與交通局、監理站合作，借用大型公車於台南應用科技大學舉辦「高高在上的視角」體驗活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

暑假結束，充完電的莘莘學子們紛紛返校開學，而多數學生都以機車或步行作為主要通勤方式，為防範大型車輛成為兩輪族、行人的隱形死神，台南市警交通警察大隊，與交通局、監理站合作，借用大型公車於台南應用科技大學舉辦「高高在上的視角」體驗活動。

警方在現場實際模擬大型車容易忽略的四方死角區域，由現場參與學生，藉由人車進入視角盲區及誤入內輪差區域等活動，更使用VR感知設備，來體驗及感受這「死亡的陰影面積」，連親自體驗的警察人員還直言：「原來我平常走在路上的死亡陰影面積有這麼大，驚死！」。

警方指出，今年台南市有一對母女共乘騎車，於北區中華北路行駛時，不幸被同向右轉的17噸物流大貨車撞擊，而一週後的下午，又有一名老婦騎乘機車行駛在安南區台17甲線時，同樣被欲停靠路邊的43噸聯結車所側撞，2起事故的主角最後仍不幸回天乏術，而主因均因大型車運將在轉彎的過程中，忽略了大型車的「死神陰影」。

交通警察大隊大隊長翁誌宏表示，大型車輛噸數大，行駛時具有極大動能，在緊急煞停時所需的距離較長，且行駛中產生的氣流，更可能捲入貼近、慢速且重量輕的人車。此外，因其車輛結構特性，於靜止時四周即有大範圍的視線死角，而轉向過程所伴隨的內輪差往往成為「無形的殺手」，多數的學生駕駛因不曾乘坐大貨車，對於這類大型車輛的視野與特性，自然懵懵懂懂，希望藉由這次體驗活動，提醒用路人時時記得與大車保持安全距離間隔的好習慣，同時也提醒各位駕駛朋友，行駛道路時「不怕一萬，只怕萬一」，遭遇前方慢速的砂石車、公車等大型車時，盡量避免鑽、超車，禮讓通行，共同營造大人小孩大車小車友善共存的安全用路環境！