2次不舉還硬要！恐怖情人「指侵+戳眼」　女原諒獲得輕判

▲台南一名蕭姓男子懷疑前女友另結新歡，憤而暴力毆打及辱罵，接著還性侵她。（示意圖／免費圖庫pxhere，與本案無關。）

記者廖安莘／台南報導

台南一名蕭姓男子與前女友「小真」育有1子，前有同居關係，後來雙方分手。蕭男懷疑小真另結新歡，便前往小真住處暴力毆打及辱罵，接著又撕破她的裙子、強脫內褲，接續2次強行硬上，但未能勃起、改以手指性侵得逞。台南高分院審理後，法官認定蕭男性侵為事實，雖然事後女方願原諒前男友，仍依強制性交罪判蕭男1年7月徒刑。

判決指出，蕭男於2018年8月11日晚間11點許，在小真位於嘉義縣的住處，等小真幫兒子洗完澡、哄睡著後，把小真推到房間內，對她辱罵毆打、拉扯頭髮，接著還把小真手上戴的工作用手套脫下，用手戳其額頭、眼睛，以此方式傷害小真約1小時。

直到隔日凌晨1點許，蕭男強行脫掉女方的內褲、撕破連身裙、強吻嘴巴，但性侵時未能勃起；而後蕭男用雙手掐住小真頸部導致她沒辦法呼吸，放手後再繼續辱罵、毆打，接續第2次性侵女方，依舊未能勃起，隨即以手指侵入小真下體。

小真表示，蕭男以手指侵入且猛挖下體，因疼痛所以踢腳反抗，不料再被蕭男毆打、掐脖子，身體有多處傷勢，她憤而向蕭男提告性侵、傷害等罪行。由於蕭男事後向小真道歉並取得原諒，小真將傷害告訴撤銷，並請求法官從輕量刑。

經台南高分院審理後，法官審酌，蕭男因懷疑小真與異性聯絡，為滿足一己私慾，無視小真意願侵害她的性自主權，對小真心理造成傷害非輕，但犯後坦承犯行，態度尚可，並且獲得小真原諒，依強制性交罪判處蕭男1年7月徒刑。

►腦公！你不可以賴帳喔

【更多新聞】

超狂！檢舉達人30樓高用「大砲」抓違規 網：比國家機器還厲害

酒後7小時酒測還超標 竟是漱口水惹禍！法院判無罪確定

慣竊「鬼鬼祟祟」撬洗衣機台 警察站在後面...網喊好療癒