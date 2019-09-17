泰佛寺147老虎被救出…3年後「病死逾一半」　政府怒批：近親繁殖惹禍

▲泰國帕朗塔布寺飼養的老虎和僧侶玩耍。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

泰國國家公園管理局16日在記者會上證實，3年前從北碧府（Kanchanaburi）帕朗塔布寺救援的147隻老虎中，已有86隻罹患犬瘟熱（Canine Distemper Virus）或喉麻痺（laryngeal Paralysis）死亡，批評僧侶們近親繁殖，導致動物們天生免疫缺陷。佛寺對此嚴厲反駁，並指控政府把大貓們飼養在狹小的籠子中，非常不人道。

▲佛寺僧侶否認虐待動物，反批政府將老虎飼養在狹小籠子內。（圖／達志影像／美聯社）

國家公園管理局表示，老虎們罹患犬瘟熱、喉麻痺，難以呼吸或進食，加上2016年從寺廟遷移到其他地方的壓力，最後不敵病魔死亡。獸醫馬尼龍（Pattarapol Maneeorn）說，「基因讓牠們身體虛弱，容易承受被感染的風險。」

根據《路透社》，佛寺否認近親繁殖，動物照護員斯里曼尼（Athithat Srimanee）指出，政府3年前突襲寺廟時，完全沒有提起病毒感染的事件，如今只是在「逃避責任」，指控當局不當飼養，「雖然我們缺乏學術知識，但是我們很善良，所以老虎生活在寬闊的空間，不是籠子裡。」

▲老虎們被轉移到國營野生動物保留區安置。（圖／達志影像／美聯社）

泰國野生動物朋友基金會（WFFT）創辦人威克（Edwin Wiek）向BBC表示，如果提供適當食物、乾淨飲水與足夠的活動空間，犬瘟熱是可以治癒的，可是政府預算有限，因此這件事幾乎不可能，老虎們被關在既小又狹窄的籠子內，一旦生病就很容易傳染，「非常坦白地說，誰能夠準備好，一次接收這麼多隻老虎呢？政府應該向外界求助，而非堅持擔下所有工作。」

▲遊客在帕朗塔布寺花錢與老虎互動。（圖／達志影像／美聯社）

帕朗塔布寺（Wat Pha Luang Ta Bua Yanasampanno）是一座爭議性極高的觀光景點，僧侶們飼養動物，吸引遊客，其中以老虎最為知名，又被稱為老虎寺，當紅時入園費用要價600泰銖，如果想要撫摸、餵食或者合照，還需要額外費用，但卻屢屢傳出虐待動物、販賣與非法繁殖，甚至因此被《國家地理雜誌》報導。

根據BBC，泰國政府2016年突襲佛寺，在廚房的冷凍庫裡發現40隻死亡的老虎幼崽，以及其他動物的身體部位，當時園區內147隻老虎被判斷無法在野外生存，轉移到叻武里府（Ratchaburi）的2個國營野生動物保留區安置。

《曼谷時報》報導，帕朗塔布寺從此以後停止對公眾開放，但是仍然是一個私人動物照護所與觀光景點，在合法的情況之下，飼養約400隻鹿，超過300隻孔雀，1隻獅子和許多其他動物。

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