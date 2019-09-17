「大家的失望郭懂」　郭台銘：未來要做的事會一一再向大家報告

▲郭台銘於貼文中留言。（圖／翻攝自郭台銘臉書）



記者呂欣玫／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘16日晚間11點發布重大聲明，宣布不參選2020總統大選連署，一夜間震撼政壇。郭台銘17日10時透過臉書表示，2020年選舉「我不願參與政治鬧劇」，因此不參與2020連署競選總統，他也於貼文留言中強調，「未來要做的事，會在後續一一再向大家報告。」

郭台銘表示，昨晚他睡得不太好，因為擔心大家會因為他的宣布失望，傷心難過，在此再次向所有心繫中華民國未來，台灣前途的朋友們致歉，他的心和大家一樣，大家的失望郭懂。「計利當計天下利，求名當求萬世名」，他仍會將這二句至理名言做為人生永遠的目標，也和大家共勉。

郭台銘說，「我忠於心中的理想，無法對人不仁，但坊間會有許多流言斐語，重申我的決定與任何人無關，我向一些人道謝，道歉，或說明我的決定，這些做人的道理外界無需再擴大解讀。我堅持我的價值觀，對中華民國的立場與看法，不被人左右。相信郭台銘。」

郭台銘表示，以這支影片表達他心中的想法，對昨晚驚擾媒體及大家表達歉意，未來要做的事，會在後續一一再向大家報告。「選舉是一時的，堅持理性，務實，中道才能富國利民。」

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