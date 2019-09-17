醉大媽雙腿開開和阿公騎電動機車遊街　「被撿屍」慘狀笑翻網友

▲酒醉女子「被撿屍」的模樣在網路上瘋傳。（圖／翻攝自Twitter／Kid Cookster）

記者李振慧／綜合報導

西班牙貝尼多爾姆(Benidorm)近來出現一名酒醉大媽狼狽被「撿屍」的奇異畫面，只見一名阿公正在騎電動機車，車後方載著一名醉到不省人事的女子，對方癱倒在機車上，不但兩腿大開還露出黑色底褲，嘴巴也睡到張開，恥力十足的模樣吸引許多路人圍觀，還有不少人笑了出來。

英國媒體報導，事件應該是發生在貝尼多爾姆的度假區，該城市一直是深受觀光客喜愛的渡假勝地，有民眾拍到影片，取名為「歡迎來到貝尼多爾姆」並分享至推特上，爆笑內容立即獲得3.3多萬個按讚以及8000多個分享。

只見影片中，應該是女子丈夫的男子正在開著電動機車，經過人聲鼎沸的酒吧前時，女子張腿狂睡「被撿屍」的狼狽模樣，立即引起附近民眾注意，即使眾人已經笑到不行，她還是睡得很香，一直到影片快結束時才突然被晃醒。

影片在網路上獲得大批網友留言轉發，有網友表示，「誰說浪漫已死」，還有人讚許，「喝醉時被人這樣送回去，不失為一個好主意」。由於當地時常有英國人到此遊玩，所以也有英國網友留言，「我對於英國人在國外的行為感到非常丟臉，這種行為是會被西班牙人抗議的，好嗎？」

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