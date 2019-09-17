ET總統民調／藍綠對決七度交鋒！蔡英文43％連贏5次　韓國瑜一路跌破3成

▲蔡英文、韓國瑜。（合成圖／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

2020總統大選鴻海集團創辦人郭台銘閃電棄選，台北市長柯文哲也表態不領表登記參選，並強調這場總統選戰會回歸藍綠對決局勢。根據《ETtoday新聞雲》自5月到9月的民調趨勢分析發現，在「藍綠對決」的7度交鋒中，總統蔡英文的支持度開低走高，除了領先國民黨參選人韓國瑜五次之外，在9月份最新一次的民調中也以43.4％的支持度拉大跟韓國瑜的差距。

根據《ETtoday新聞雲》在今年5月13日做出的2020總統大選民調結果，如果是藍綠對決的PK戰，國民黨提名的高雄市長韓國瑜對上尋求連任的蔡英文，支持度分別為43.7％比33.7％，韓國瑜領先蔡英文10個百分點。

在5月27日的民調結果中，韓國瑜仍領先蔡英文，支持度分別為40.2％、34.1％，但跟前調查結果相較，韓國瑜支持度略降3.5％，蔡英文支持度幾無變化，韓國瑜領先蔡英文的差距也開始從10.0％縮小為6.1％。

在持續觀測總統大選民意支持度的情況下，《ETtoday新聞雲》於今年7月再度進行總統大選民調，依7月18日的數據分析指出，在假設台北市長柯文哲、鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平最後都沒有參選，由藍綠候選人競爭總統大位的情況下，蔡英文以41.2％的支持度反超韓國瑜的36.0％，兩人差距5.2％，而就從七月時間點開始，蔡英文之後的支持度就開始回溫。

根據《ETtoday新聞雲》第四次7月29日的調查，同樣是柯文哲及郭台銘最後都沒有參選的狀況下，蔡英文支持度為39.0％，和韓國瑜的38.9％幾無差距，兩人一度機近平手；相較於前次7月18日的調查結果，蔡英文支持度從41.2％下降2.2％，而韓國瑜支持度從36.0％回升2.9％，一升一降之間來回差距約在5％之間。

▲蔡英文、韓國瑜2020對戰趨勢圖。（圖／ETtoday民調中心）



但在《ETtoday新聞雲》第五次8月8日的藍綠對決調查中，蔡英文支持度稍微下滑至37.8％，雖然領先韓國瑜5個百分點；相較於前次7月29日的調查結果，韓國瑜支持度卻出現了大幅下滑的徵兆，從38.9％下跌6.1％，蔡、韓兩人的差距再度拉大。

依《ETtoday新聞雲》第六次8月26日的總統大選調查，在同樣是郭台銘、柯文哲及王金平最後都沒有參選總統的狀況下，蔡英文支持度為40.8％，領先韓國瑜的31.3％達9.5個百分點；相較於前次8月8日的調查結果，蔡英文支持度從37.8％提升3％，而韓國瑜支持度則從32.8％下跌1.5％，因此使兩人差距再度拉大。

另外，根據《ETtoday新聞雲》最新一次於9月10日的調查，在藍綠一對一PK的情形下，蔡英文仍以43.4％的支持度領先韓國瑜，兩人的差距拉到一成六以上；相較於前次8月26日民調結果，蔡英文支持度從40.8％上升2.6％，韓國瑜支持度則是持續下滑，從原本的31.3％下跌到27.1%。

《ETtoday新聞雲》的2020總統大選民調是由民調中心負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫，調查方法是以網路結合電話方式進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象。在進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（108年8月底）進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使調查具有代表性。

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