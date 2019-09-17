快訊／郭台銘不選總統！韓國瑜嘆「他受很多委屈」：希望能合作

記者洪靖宜、戴若涵／高雄報導

鴻海集團創辦人郭台銘日前退出國民黨，被外界視為是為了獨立參選而鋪路，孰料，他16日深夜突拋震撼彈，表示確定不參選2020總統大選。對此，高雄市長韓國瑜認為，郭台銘受了很多委屈，希望能將對方的政見以合作的方式推動！

▲韓國瑜17日上午召開市政會議。（圖／記者賴君欣攝）

消息一出，韓國瑜競選辦公室隨即發表聲明，「我們始終相信，郭台銘董事長與韓國瑜市長擁有相同的目標，皆希望全力為台灣人民拚經濟，捍衛中華民國，期待中華民國有更好的發展」，並表示，將會盡一切努力，爭取郭台銘的支持與協助，韓國瑜也希望有機會能向郭台銘當面請益。

韓國瑜17日上午結束市政會議後，接受媒體聯訪，針對郭台銘宣布不選一事做出回應。他表示，從郭台銘深夜發表的聲明可得知，郭對中華民國懷有巨大的憂慮，也擔心台灣的未來，這點「我們都有共同看法。

韓國瑜認為，郭台銘受了很多的委屈，必須向他致意，將盡快安排時間拜會郭台銘。另外，韓國瑜希望能將郭台銘提出的政見以合作的方式，有計畫的推動。

針對日前傳出明華園遭高雄市政府查水表事件，韓國瑜澄清，「明華園是台灣最棒的歌仔戲團，高雄市政府不可能做這樣的事情」，希望任何團體來到高雄都能合作愉快，再次強調「絕對不會查水表」！

►「即日起，我退出老化黨。」

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