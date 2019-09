惡夫潑汽油…把老婆燒成「人形火球」狂奔慘叫　怒嗆：我有權毆打她

▲辛格涉嫌縱火,把老婆燒成一顆「人形火球」。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者吳美依/綜合外電報導

澳洲雪梨露斯山(Rouse Hill)於2013年發生一起殘忍家暴案,41歲辛格(Kulwinder Singh)要求老婆把薪水全部繳出來,一言不合竟潑汽油點火,讓32歲的考爾(Parwinder Kaur)頓時變成一顆「火球」,全身90%灼傷不治身亡。據了解,他曾放話「有權利毆打老婆」,日前出庭受審,仍堅持否認謀殺。

根據新南威爾斯州(New South Wales)最高法院,辛格把汽油淋在老婆身上並點火。鄰居出庭作證,稱看見考爾「像是一顆人形火球」從家中狂奔出來,男子緊緊追在後面,伸出手拍一拍,似乎想要幫忙滅火。

受害者的弟弟蘇芬德(Sukhvinder Singh)在庭上表示,工作中接到姐姐來電,抱怨老公「又要求把薪水全部匯到他的銀行帳戶。」他當時正在忙碌,承諾下班後再聊一聊,沒想到「事情就這樣發生了。」

蘇芬德提到,夫妻倆時常因為金錢吵架,只因考爾想把一部分的薪水存進自己的銀行戶頭,他某一次阻止姐夫為此動粗,卻被威脅不准插手、馬上離開。辛格怒嗆,「我會好好修理你,讓你滾出澳洲」,甚至放話,「我有權毆打她,或者要求她做任何我希望的事情。」

