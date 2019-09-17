惡夫潑汽油…把老婆燒成「人形火球」狂奔慘叫　怒嗆：我有權毆打她

▲辛格涉嫌縱火，把老婆燒成一顆「人形火球」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

澳洲雪梨露斯山（Rouse Hill）於2013年發生一起殘忍家暴案，41歲辛格（Kulwinder Singh）要求老婆把薪水全部繳出來，一言不合竟潑汽油點火，讓32歲的考爾（Parwinder Kaur）頓時變成一顆「火球」，全身90％灼傷不治身亡。據了解，他曾放話「有權利毆打老婆」，日前出庭受審，仍堅持否認謀殺。

根據新南威爾斯州（New South Wales）最高法院，辛格把汽油淋在老婆身上並點火。鄰居出庭作證，稱看見考爾「像是一顆人形火球」從家中狂奔出來，男子緊緊追在後面，伸出手拍一拍，似乎想要幫忙滅火。

受害者的弟弟蘇芬德（Sukhvinder Singh）在庭上表示，工作中接到姐姐來電，抱怨老公「又要求把薪水全部匯到他的銀行帳戶。」他當時正在忙碌，承諾下班後再聊一聊，沒想到「事情就這樣發生了。」

蘇芬德提到，夫妻倆時常因為金錢吵架，只因考爾想把一部分的薪水存進自己的銀行戶頭，他某一次阻止姐夫為此動粗，卻被威脅不准插手、馬上離開。辛格怒嗆，「我會好好修理你，讓你滾出澳洲」，甚至放話，「我有權毆打她，或者要求她做任何我希望的事情。」

Man who 'killed wife by setting her on fire' said 'it was his right to hit her' https://t.co/pj5bXWSeJ4 pic.twitter.com/lGJTFjKiuy — Daily Mirror (@DailyMirror) September 16, 2019

蘇芬德向陪審團表示，姐姐曾經抱怨老公「用鞋子狂扁我的肚子」，還被丟出家門好幾次，但是絕對沒有傷害、殺死自己的意圖，「我的姐姐是家族中最堅強的人。」

根據《鏡報》，考爾在一座蘑菇農場工作，一周7天都要上工，卻只能賺到50元美金（約為新台幣1548元），還要把全部薪資交給老公。她的家人表示，考爾深陷於一段虐待與控制的關係中，時常遭遇毆打或言語辱罵，生活條件非常嚴苛。

根據了解，法庭上撥放了許多影片，顯示辛格在偵訊時數度崩潰，卻始終否認殺害老婆，還向警方供稱，下樓時就發現考爾全身著火，「她自己做的，在樓上的臥房裡。」《澳洲新聞》報導，全案審判仍在進行中。

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