郭台銘不選　柯文哲確定不領表：早一個月講我還可以準備

記者陳家祥／台北報導

面對鴻海創辦人郭台銘不選、郭柯王結盟破局，外界好奇台北市長柯文哲會不會親自出馬披掛上陣。17日上午受訪被問及會不會在截止時間前領表登記？柯文哲反問記者，「你要不要找一個副總統跟我搭檔？」，直言太突然了，早一個月講還可以準備，現在講，哇還要去找副總統。自己跟記者一樣驚訝，出門前才問陳佩琪登記要多少，「她說要100萬，我說妳有沒有？」

媒體追問，何時得知郭台銘的動向？是否覺得被突襲？柯文哲說，像他這種急重症外科出身，每天都在處理的急診都是不可確定的，「所以我倒不會覺得被偷襲什麼，是還好，不過我比妳早知道沒有多久」。

至於是否是因為外傳的拒絕任副手，才讓郭台銘「縮手」？柯文哲說，婉拒當副手是很早就講的，「我說如果要當副手就自己來選就好，因為你當副總統選上還是要離開台北市長這職務」，還有一點要誠實講，還是要花很多錢很多時間，我們自己在當台北市長時計的日常政務操作，這實在很困難。

柯文哲說，事實上很客觀分析，第一點我如果要去當副手，那我自己選就好了啊，第二點，我也認為票沒有增加很多，「不管理論上或實務上，我覺得沒有差，郭柯配沒有比郭柯合增加多少票」。

但對於郭柯是否在16日有碰面，柯文哲不願證實，反問記者「妳問這幹什麼？」、「妳今天為什麼穿牛仔褲？」

柯文哲說，郭台銘有跟他講不參選一事，就尊重每一個人的決定，「我都可以理解，每個人有他的人情世故」；至於郭台銘有沒有講原因？柯說，如果你願意幫助別人，何必追究人家為什麼不選？他有跟你講，那就好了。



▲柯文哲接受媒體訪問。（圖／記者黃國霖攝）