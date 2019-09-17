穆迪調降香港評級至「負面」　港府反轟：欠缺事實根據

▲香港評級展望調降至「負面」。（示意圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

繼惠譽（Fitch Ratings）之後，世界三大信用評級機構中又一家「唱淡」香港。穆迪（Moody’s）16日對香港的評級展望從「穩定」調降至「負面」，但同時維持香港信貸評級為「Aa2」。香港特區政府同日回應，穆迪調低香港信用評級展望欠缺事實根據。

儘管穆迪仍維持香港「Aa2」評級，並指出香港被賦予一定程度的自治和經濟自主，加上信貸優勢，令信貸評級高於中國的「A1」評級。但該行也警告，隨著中港之間的制度和經濟愈緊密，評級就會愈趨向一致。

展望香港未來局勢，穆迪認為，政府與示威者持續對立的時間越長，香港作為全球金融及經濟中心的的優勢，遭蠶食的風險將增加，此外，由於香港與大陸的聯繫可能會更緊密，會影響到香港的管治和司法，加劇破壞長期經濟前景，然而一旦政府能解決爭端，確保經濟及體制強勁，評級展望可能重返「穩定」。

對於穆迪的動作，香港特區政府財政司司長陳茂波說，「穆迪基於香港財政穩健及外匯儲備豐厚，有充裕的緩衝應對目前的困難，確認香港的長期信用評級為Aa2級，即第三最高級別；不過，我們不認同穆迪以近期社會事件或削弱香港制度優勢為由，將香港的評級展望下調為『負面』的決定，其推論是欠缺事實根據。」

▲香港915示威活動。（圖／路透社）

此前，評級機構惠譽發佈報告，稱由於近期政治動盪，加上中美貿易戰升級，香港經濟面臨較大挑戰，因此將長期外幣發行人違約評級（IDR）由「AA＋」下調至「AA」，前景展望從穩定改為「負面」。此次調降是惠譽自1995年以來，首度下降香港評級。

當時，正在廣西南寧的香港特區行政長官林鄭月娥表示不同意惠譽的評級決定，近月來香港局勢並未影響「一國兩制」及法治精神。隨後，惠譽再次將港鐵公司（MTR Corporation）的信貸評級從「AA+」下調至「AA」，評級展望為「負面」。

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