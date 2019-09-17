郭台銘「永遠的中華民國派」　1分半感性片萬人湧入！網讚爆：明智的選擇

▲郭台銘表示，只要台灣需要他的時候，他永遠都在。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

郭台銘退出國民黨後，再度拋出震撼彈，16日發出聲明，確定不參選2020總統大選，今早也在臉書po出影片向大家說明與致謝。1分30秒影片露出短短10分鐘，引來破萬人次觀看，有人惋惜，也有許多網友大讚，「很有高度。」

「永遠都與中華民國同在。」郭台銘臉書今早在臉書po出影片，除了感謝果凍們不離不棄，也謝謝大家的關心，經過一段時間思考，決定不參與2020年總統候選人的連署。

▲他感慨，惡劣的選舉風氣會撕裂台灣。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

郭台銘感性說道，「參與總統選舉，從來就不是為了我個人的私慾，也不是為了政黨或派系的利益，我的參選初衷，是希望能夠利用我累積40年的經驗與人脈，還有一顆熱忱的心，為中華民國拚經濟，為2千3百萬同胞拚未來，但惡質的選舉風氣、民粹盛行，因為個人私利與派系利益、階級鬥爭撕裂台灣，我不願參與政治鬧劇，也不忍心見到我的支持者受到霸凌，中華民國是我們的大家所愛，唯有回歸理性，務實負責任，才能為下一代找到未來，我是永遠的中華民國派，在台灣需要郭台銘的時候，郭台銘永遠都在。」

▲郭台銘不角逐2020總統大選。（圖／記者李毓康攝）

影片一出，果凍與網友們湧入留言，「有高度的郭台銘，氣量大過任何一位候選人」、「雖然希望破滅，但是尊重您的選擇，祝福您~」、「那我那天要家裡廢」、「接下來會發起一人一留言一按讚灌爆臉書，恭請郭蕫出來選總統救中華民國」、「感謝你、祝福宅心仁厚的你、隨時支持你」、「可惜！看來選舉日只能去郊遊踏青了」、「感謝郭董的明智選擇」。

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