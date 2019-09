常說「對不起」反而讓人火大！轉個彎說話看見「正向言語的力量」

▲施工示意圖。(圖/CFP)



【正向言語的力量】

文/洪雪珍

日前在德國旅行,從法蘭克福機場入境,等待領行李時,看到一個小區域圍起來,正在施工中。有意思的是,它不像台灣挖馬路時寫「歹勢啦,又施工了,造成你的不方便」,而是寫了一則金句,讓人看到施工後的美好與希望:

請繼續往下閱讀...

「The road to success is always under construction.」

直譯是「通往成功的道路上,一直在施工中」,更深一層的意思是「成功沒有盡頭,我們一直在進步中」,金句的美就在這裡,意涵無窮、深刻雋永,令人回味再三。

這讓我想到一則網路上常見的轉發文,一個乞丐在路邊行討,前面放了一張紙板寫著「我瞎了,請可憐我」,來來往往的行人有可憐他嗎?並沒有!後來一個女人走過,看不下去,把紙板翻了個面,寫上幾個字,結果整個改觀,路過的行人開始停下腳步,給乞丐錢。這名女人究竟寫了什麼神奇的字眼?其實,她只不過是換一個說法,寫道:

「今天很美好,可惜我看不見。」

▲乞討示意圖。(圖/CFP)

多揪心啊!寥寥數語,讓路人預見自己在付出之後,為乞丐帶來的美好與希望。同一件事,前後寫法不同,效果天差地遠。不論是機場施工或乞丐討錢,歸納起來,不過就是這兩個差異:

1、前者是負面訴求,後者是正面訴求。

2、前者讓人糾結在眼前的問題,後者讓人預見未來的希望。

所以,當一句話可以做到正面思考、前瞻未來、指引希望時,能夠發揮的影響力更是無遠弗屆,還可以進一步感召别人、動員群眾,一起同行,走向同一個目標。這種手法,就是廣告中經常使用的:

給一個夢想!

以保養品廣告為例,模特兒一定是美女。看到美女用了保養品,變得更漂亮,會產生移情作用,有為者亦若是,有朝一日我也會像模特兒一樣漂亮。而事實也證明,勤用保養品的女人,比懶得用的女人,更加美麗、有自信。這是心理學上說的—

自我預言成真!

因此,當別人在談他有個夢想時,不要潑冷水,而是告訴他:「努力就會成功」,這不是催眠,而是發揮自我暗示的作用,幫助對方將這個意念推進潛意識裡,成為下意識行為,以及一個自然而然的好習慣,不需要一點點勉強或自律,卻是驅動一個人向前邁進的最大力量。

相同的,你也必須跟自己這樣對話。我在上課時,經常會問學生:「這世界上,最常說你不行、最會打擊你的人是誰?」答案不是父母、老師、老闆、主管⋯沒有一次例外,他們都異口同聲說:

「自己!」

▲道歉示意圖。(圖/CFP)

沒錯,給你最多負能量的,不是別人,而是自己。美國心理學家瑞克韓森博士在他最新的著作「力挺自己的12個練習」裡,運用腦科學與正向心理學,想要改變大家的腦內負向思維,建立逆境挫折都打不倒的內在力量,其中第1個練習就是「對自己慈悲」,因為—

「我們都忘了疼惜自己的傷口。」

事實上不止如此,我們不僅輕忽自己受傷的感覺,甚至習慣用負向言語在自己的傷口上撒盬巴。想想看,當朋友遇到挫折,來跟我們訴苦時,我們都給對方安慰與打氣;可是遇到自己失敗時,卻在心裡狠狠責怪自己:「不就早知道自己不行,不是嗎?」「又再丟一次臉,這次真的完了!」所以我們對自己,比對別人少了一份慈悲心,韓森博士說:

「我們應該像對待別人一樣,對待自己。」

自我慈悲會讓一個人更富有靱性,也更有能力回彈,要怎麼做?那就是減少自我批評、增加自我價值。所以不論對自己或對別人,養成正向思考、說正能量的話,很重要!坊間有很多這類的書,不妨參考,產生自覺,多加練習。舉一個隨手可做的簡單例子,像我現在已經不太說「對不起」,而是改說「謝謝」。

想想看,周圍是不是有這樣的人,不管任何事,動不動就說「對不起」?你是不是很不解,他們怎麼了?這種人有一個共同點:自我評價低,我年輕的時候,也是這樣的。直到有一次,我的老闆是第二代,在國外居住20年,火大了,衝著我直言:

「你怎麼有那麼多對不起?你到底在對不起什麼?」

我才轟地猛然醒過來,發現自己竟然有這個口頭襌,於是找書來看,知道要改過來並不難,當「對不起」又要衝口而出時,就改口說「謝謝」。可是明明做錯了,不說「對不起」,是不是很不禮貌?一點都不會,反而效果更好!

▲出遊示意圖。(圖/CFP)

比方說遲到了,說「對不起,我遲到了,讓你久等」,對方聯想到的是我犯下的錯誤,害得他浪費時間、心情緊張。相反地,改說「謝謝你的包容,下次我會提早出門」,對方聽到的是他是個寛宏大量的人,而且我下不為例,這是一個好消息。

再假設我做錯事,說「對不起,我害得事情必須重做」,不過是在提醒對方,這個錯誤有多麼不可饒恕,帶給他不小的麻煩,他是不是更生氣?現在我會說「謝謝你再給我一個機會,把事情做得更好」,引導對方去看到結果會變好,而他是那個給機會的人,對方會覺得他對這件事是真正握有主導權的人,是不是會開心些?

這兩種說法,是不是差很大?所以說話的藝術,重要的從來不是說什麼,而是怎麼說。而怎麼說,其中兩個重要原則:

1、說正面的話,不說負面的話。

2、說未來的希望,不說現在的問題。

連施工的告示板,都這麼做了,目的在於轉移民怨,減少負面情緒的產生。那麼日常生活中,我們也不妨學學轉個彎說話,採用上面兩個原則,效果將會出乎意外的奇妙有用,並看到正向言語的力量。



洪雪珍

知名專欄作家

fb粉絲團:https://goo.gl/0slQx5

Line@:https://line.me/R/ti/p/%40bfj9781d

Youtube:https://reurl.cc/jD2nn

學歷:政大新聞系、台大商學所

歷任:yes123求職網-副總經理、自由時報-行銷經理、台北愛樂電台-協理兼行銷總監、聯合報-主編

專欄:yahoo、商周網站、今周刊網站、大人社團等

著作:《要獨立老,不要孤獨老》、《你的強大,就是你的自由》、《哪有工作不委屈,沒有工作你會更委屈》等







★ 版權聲明:圖片為版權照片,由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用,任何網站、報刊、電視台未經CFP許可,不得部分或全部轉載,違者必究!