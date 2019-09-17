常說「對不起」反而讓人火大！轉個彎說話看見「正向言語的力量」

▲施工示意圖。（圖／CFP）



【正向言語的力量】

文／洪雪珍

日前在德國旅行，從法蘭克福機場入境，等待領行李時，看到一個小區域圍起來，正在施工中。有意思的是，它不像台灣挖馬路時寫「歹勢啦，又施工了，造成你的不方便」，而是寫了一則金句，讓人看到施工後的美好與希望：

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｢The road to success is always under construction.｣

直譯是「通往成功的道路上，一直在施工中」，更深一層的意思是「成功沒有盡頭，我們一直在進步中」，金句的美就在這裡，意涵無窮、深刻雋永，令人回味再三。

這讓我想到一則網路上常見的轉發文，一個乞丐在路邊行討，前面放了一張紙板寫著「我瞎了，請可憐我」，來來往往的行人有可憐他嗎？並沒有！後來一個女人走過，看不下去，把紙板翻了個面，寫上幾個字，結果整個改觀，路過的行人開始停下腳步，給乞丐錢。這名女人究竟寫了什麼神奇的字眼？其實，她只不過是換一個說法，寫道：

「今天很美好，可惜我看不見。」

▲乞討示意圖。（圖／CFP）

多揪心啊！寥寥數語，讓路人預見自己在付出之後，為乞丐帶來的美好與希望。同一件事，前後寫法不同，效果天差地遠。不論是機場施工或乞丐討錢，歸納起來，不過就是這兩個差異：

1、前者是負面訴求，後者是正面訴求。

2、前者讓人糾結在眼前的問題，後者讓人預見未來的希望。

所以，當一句話可以做到正面思考、前瞻未來、指引希望時，能夠發揮的影響力更是無遠弗屆，還可以進一步感召别人、動員群眾，一起同行，走向同一個目標。這種手法，就是廣告中經常使用的：

給一個夢想！

以保養品廣告為例，模特兒一定是美女。看到美女用了保養品，變得更漂亮，會產生移情作用，有為者亦若是，有朝一日我也會像模特兒一樣漂亮。而事實也證明，勤用保養品的女人，比懶得用的女人，更加美麗、有自信。這是心理學上說的—

自我預言成真！

因此，當別人在談他有個夢想時，不要潑冷水，而是告訴他：「努力就會成功」，這不是催眠，而是發揮自我暗示的作用，幫助對方將這個意念推進潛意識裡，成為下意識行為，以及一個自然而然的好習慣，不需要一點點勉強或自律，卻是驅動一個人向前邁進的最大力量。

相同的，你也必須跟自己這樣對話。我在上課時，經常會問學生：「這世界上，最常說你不行、最會打擊你的人是誰？」答案不是父母、老師、老闆、主管⋯沒有一次例外，他們都異口同聲說：

「自己！」

▲道歉示意圖。（圖／CFP）

沒錯，給你最多負能量的，不是別人，而是自己。美國心理學家瑞克韓森博士在他最新的著作「力挺自己的12個練習」裡，運用腦科學與正向心理學，想要改變大家的腦內負向思維，建立逆境挫折都打不倒的內在力量，其中第1個練習就是「對自己慈悲」，因為—

「我們都忘了疼惜自己的傷口。」

事實上不止如此，我們不僅輕忽自己受傷的感覺，甚至習慣用負向言語在自己的傷口上撒盬巴。想想看，當朋友遇到挫折，來跟我們訴苦時，我們都給對方安慰與打氣；可是遇到自己失敗時，卻在心裡狠狠責怪自己：「不就早知道自己不行，不是嗎？」「又再丟一次臉，這次真的完了！」所以我們對自己，比對別人少了一份慈悲心，韓森博士說：

「我們應該像對待別人一樣，對待自己。」

自我慈悲會讓一個人更富有靱性，也更有能力回彈，要怎麼做？那就是減少自我批評、增加自我價值。所以不論對自己或對別人，養成正向思考、說正能量的話，很重要！坊間有很多這類的書，不妨參考，產生自覺，多加練習。舉一個隨手可做的簡單例子，像我現在已經不太說「對不起」，而是改說「謝謝」。

想想看，周圍是不是有這樣的人，不管任何事，動不動就說「對不起」？你是不是很不解，他們怎麼了？這種人有一個共同點：自我評價低，我年輕的時候，也是這樣的。直到有一次，我的老闆是第二代，在國外居住20年，火大了，衝著我直言：

「你怎麼有那麼多對不起？你到底在對不起什麼？」

我才轟地猛然醒過來，發現自己竟然有這個口頭襌，於是找書來看，知道要改過來並不難，當「對不起」又要衝口而出時，就改口說「謝謝」。可是明明做錯了，不說「對不起」，是不是很不禮貌？一點都不會，反而效果更好！

▲出遊示意圖。（圖／CFP）

比方說遲到了，說「對不起，我遲到了，讓你久等」，對方聯想到的是我犯下的錯誤，害得他浪費時間、心情緊張。相反地，改說「謝謝你的包容，下次我會提早出門」，對方聽到的是他是個寛宏大量的人，而且我下不為例，這是一個好消息。

再假設我做錯事，說「對不起，我害得事情必須重做」，不過是在提醒對方，這個錯誤有多麼不可饒恕，帶給他不小的麻煩，他是不是更生氣？現在我會說「謝謝你再給我一個機會，把事情做得更好」，引導對方去看到結果會變好，而他是那個給機會的人，對方會覺得他對這件事是真正握有主導權的人，是不是會開心些？

這兩種說法，是不是差很大？所以說話的藝術，重要的從來不是說什麼，而是怎麼說。而怎麼說，其中兩個重要原則：

1、說正面的話，不說負面的話。

2、說未來的希望，不說現在的問題。

連施工的告示板，都這麼做了，目的在於轉移民怨，減少負面情緒的產生。那麼日常生活中，我們也不妨學學轉個彎說話，採用上面兩個原則，效果將會出乎意外的奇妙有用，並看到正向言語的力量。



洪雪珍

知名專欄作家

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學歷：政大新聞系、台大商學所

歷任：yes123求職網-副總經理、自由時報-行銷經理、台北愛樂電台-協理兼行銷總監、聯合報-主編

專欄：yahoo、商周網站、今周刊網站、大人社團等

著作：《要獨立老，不要孤獨老》、《你的強大，就是你的自由》、《哪有工作不委屈，沒有工作你會更委屈》等







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