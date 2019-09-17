突襲沙國無人機僅花46萬！　穿過愛國者飛彈雷達陣列時「沒反應」

▲ 沙烏地阿拉伯煉油廠凌晨遭無人機攻擊。（圖／路透）

實習記者許祐誠／綜合報導

沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）「世界最大石油加工設施」和油田14日遭無人機襲擊，造成原油減產5成，值得一提的是，幕後兇手葉門什葉派激進團體「青年運動」（Houthi），竟然僅使用價值約1.5萬美元（約新台幣46萬元）的無人機，突襲2019年軍事預算高達2950億美元（約新台幣9.1兆元）的沙國，也讓外界對於無人機的精準度感到相當震驚。

根據印度媒體The Milli Gazette報導，《華爾街日報》指出，這次被襲擊的阿美石油公司約占沙國7成的原油出口產量，自從遭逢無人機攻擊後，逐漸關閉全國近一半的設施，導致原油量減產5成，影響全球5％的原油供應。對於本次的突襲事件，《紐約時報》報導，沙國是2018年全球第三大軍備投資國，估計投資約676億美元（約新台幣2兆元），雖然青年運動沒有大量財政當靠山，但無人機給他們傷害沙國的另一種手段。

此外，荷蘭和平組織PAX專門研究無人機的高級研究員（Wim Zwijnenburg）分析後發現，本次高調突襲的無人機隊伍，最高可能僅需要花費1.5萬美元。而且根據《美聯社》報導，當時無人機已經進入沙國愛國者飛彈的雷達陣列之中，卻沒有觸發攔截機制，反而順利地把飛彈送到攻擊目標。

這件事暴露沙國與葉門叛軍之間的戰爭處於弱勢，薩納戰略研究中心（Sana’a Center for Strategic Studies）聯合創始人Farea Al-Muslimi也表示，「這給沙國帶來無法面對的挑戰，無論是財力、軍事或情報能力方面都是。」

▲ MIM-104愛國者飛彈（MIM-104 Patriot）。（圖／翻攝自美國陸軍官網）

報導指出，2018年3月，沙國的愛國者飛彈也發生過嚴重失誤，美國軍事專家艾克塞（David Axe）即撰文指出，沙國於3月25日試圖啟動愛國者飛彈，攔截一系列攻擊首都利雅德（Riyadh）的飛彈時，沒想到愛國者飛彈卻出現故障或攔截失敗等失誤，這對美國盟友而言是一大壞消息。

報導表示，愛國者飛彈自1984年推出後陸續引起許多爭議，像是在1991年波斯灣戰爭期間錯過許多攻擊目標。12年後美國領導入侵伊拉克期間，也發生誤擊2架盟軍戰機，導致3名機組人員意外身亡。