170元遊戲玩到飽！蘋果Arcade「提前3天」偷跑　1步驟試用：6s也跑超順

▲全球原定19日起、台灣20日開放的Apple Arcade訂閱制遊戲服務提前偷跑。（圖／翻攝蘋果）

記者黃君瀚／綜合報導

蘋果（Apple）公司今年秋季發表會時預告於20日推出Apple Arcade訂閱制遊戲服務，每月只要付費170元可享百款遊戲「吃到飽」，所以紀錄將儲存雲端在各iOS裝置間繼續進度。今（17）日服務偷跑，只要更新至iOS 13就能搶先體驗，有網友拿出2015年備用老機iPhone 6s體驗，直呼玩起來相當順暢！

「提前開放？打電動囉！」網友17日凌晨在PTT爆料，預計於台灣時間20日上線的Apple Arcade已偷偷開放，前提是使用者得先更新，將iPhone、iPad、macOS、tv升級至最新版本。

不少網友嘗鮮後直呼遊戲體驗相當不錯，「乾，遊戲超多」、「剛用備用機6s玩還蠻順」、「Sayonara還蠻好玩的，畫面很漂亮」、「當然是先訂閱來玩玩看啊」、「讓人想到大補貼」。

▲PTT網友使用iPhone 6s試玩，訝異整體表現頗為順暢，就算是老機的使用者也不用擔心「跑不動」了。（圖／翻攝PTT）

蘋果Apple Arcade第一個月提供免費試用，之後月費為170元，共有5大特色，包含所有遊戲內容均無廣告、免額外購買；遊戲下載後，上線、離線皆可玩；可在iPhone、iPad、Mac和Apple TV不同裝置之間接著玩；最多可與5位家人分享。

根據蘋果公司在發表會上透露的訊息，Arcade平台內的遊戲全是獨家推出，目前有超過100款遊戲，未來會持續更新，配合的遊戲廠商包含Gameloft、CAPCOM、KONAMI、LEGO、UBISOFT等一線品牌，不過遊戲得先完整安裝在手機內，只有進度儲存在iCloud空間。

►生火了！連我媽都用到發光

▼Apple Arcade屬訂閱制，蘋果開放第一個月免費試用，只要按下取消服務就直接終止。（圖／翻攝PTT）