10歲女童被迫嫁給22歲表哥　童婚影片曝光網痛批：根本是性侵！

▲表哥與女童結婚的片段在網路上引發爭議。（圖／翻攝自YouTube／ناظران – ار.اف.ای）

記者李振慧／綜合報導

伊朗一名10歲女童上月在家人的安排下，竟然嫁給22歲表哥，由於根據當地法令，女性合法結婚的最小年齡是13歲，使得2人結婚的片段被上傳至網路後引來大批網友不滿，紛紛痛批童婚根本就是變相允許成年男性性侵女童。

影片中可看到，女童與表哥一起坐在沙發上，一旁的穆拉(mullah)正在舉行證婚儀式。穆拉表示，新郎賈斯哈尼(Milad Jashani)願意根據傳統習俗，支付14個金幣以及5000萬托曼（約台幣29萬元）來迎娶女童法蒂瑪(Fatima)，接著詢問對方是否願意嫁給表哥。

法蒂瑪答覆，「在我父母的允許下，我願意」，賈斯哈尼也回覆，「是的，我願意」，2人便在親友們的祝褔下結為連理。影片本月初被分享至網路後引發社會輿論與強烈反彈，有網友痛批，「以女童的年紀她根本就不明白發生了什麼事，有可能以為只是遊戲」。

當局後來宣布，由於女童未達法定結婚年齡，這場婚姻已被廢除，不過雙方家長後來卻告訴媒體，他們之後還會再找時間重辦婚禮。當局則計畫對雙方家長正式提出起訴，若是罪成，成年的新郎將有可能面臨6個月至2年刑期。

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