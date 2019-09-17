　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全台87萬人揹學貸！大學生瘋「外送拚跑單」　月賺20K提早還債

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者黃翊婷／綜合報導

現在大部分的大學生一畢業就面臨「負債」，根據教育部2018年統計，目前全台共有87萬人申請學貸，其中在學的學生比例約占兩成五。而近年來外送平台正夯，工作時間也很彈性，因此吸引不少「有機車」的大學生投入擔任外送員，不僅能賺生活費，也可以存下一筆錢提早還款，減輕畢業後的負擔。

▲uber eats機車外送。（圖／記者林敬旻攝）

▲外送員工作已成為大學生熱門的打工選項之一。（示意圖／記者林敬旻攝）

過去大學生打工可能會選擇家教或是前往一般店家當工讀生，時間較為固定，也得配合排班，但隨著外送平台興起，最近有不少學生選擇擔任外送員。根據《TVBS》報導，葉姓外送員坦言，自己一天跑8小時，一個月22天做下來，收入可以達到2萬多到3萬多元，比起一般打工、家教擁有更多的彈性時間，況且還有額外獎金200元，努力一點的話的確可以賺到不少，缺點則是騎車趕時間可能會比較危險，只能自己多注意行車安全。

請繼續往下閱讀...

其實，若以一般速食店時薪150元左右、家教一小時至少500元的價碼來看，外送員每天工作時間約8到10小時，平均日收入則落在700元到1200元，待遇看起來似乎很普通，但再加上獎金，一天8小時只要跑10單，就能賺進2000元，努力一點的話，也是有外送員可以做到一天20單，在這樣子的前提下，月薪破10萬確實是有可能的事。

▲▼ foodpanda外送員。（圖／foodpanda提供）

▲外送員的工作其實沒有想像中輕鬆。（圖／Foodpanda提供）

不過，擔任外送員也是有缺點，有網友分析，這個行業就是沒有勞保、保險，車子受損也得自己承受，如果沒有接到單就只能乾等，不僅很無聊也是在浪費時間，曾經聽說有人等了2個小時都沒有接到一張訂單。

但對於大學生從事外送工作提早還債一事，網友們的看法也很兩極，有人認為這是利用課堂空檔時間做的事，能提早減輕負債也是一件好事；但另一派網友覺得，會讓大學生不得不靠外送討生活，其實是台灣的教育和經濟出了問題，或許這是在變相地浪費教育資源。

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
快訊／郭台銘不選總統！　韓國瑜最新回應了
郭台銘退選影片拍攝時間點曝光！劉宥彤：當時拍了兩個版本
郭台銘棄選「柯文哲是最後稻草」　16日晚間邀當副手再被拒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國慶連假請3休8天！網激辯「敢這樣嗎？」　勇者出現了：1號直接請到13號

「早晚會涼」塔巴恐生成？　彭啟明：不排除周四五成颱，距離非常近

館長批索羅門「只會討錢」...舉雙手贊成斷交：不要國共一家親

影／周四起低壓帶靠近「全台有雨到下周」　吳德榮：若變颱風影響就更大

吃一餐2700萬！　店員「金額打成統編」稅金要繳137萬…網笑：老闆跑路了

「台灣好」俄暖心石虎插畫家抵台　卡佳：實在太開心了！

「好吃但感受不到神點」他問丹丹漢堡是否過譽　內行給3字指點：唯一支持

車禍重傷男搶救40分鐘不治！清潔員：我看他走出急診室　護理師聽完好毛

【廣編】2019新竹縣自行車節　單車旅遊11/10輕鬆開騎

全東亞剩日本、台灣未爆非洲豬瘟！農委會：必須注意旅客攜帶的行李

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

張惠妹.青峰深夜拿「柱狀山藥」直播　「妳就是個老司...機吧」大歪樓

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧癌逝！　 享年49歲

最美風景！見電動車阿伯倒臥路邊　她見狀秒調頭救援...網：有妳真好

柴柴走失3天！嚇到回家不吃不喝 到廟裡乖乖坐下收驚：以後不敢了

高雄自產自銷活水泰國蝦餐廳　10多種料理都有「滿滿蝦膏」

哈姆太郎遭搶食秒變「阿母抬郎」　把對方巴倒在地...網：鐵沙掌XD

「聲林」李艾薇超燃《SWEET DREAMS》　 一唱完..信大喊「冠軍啦！」

米蘭唯一「超道地台式餐廳」！老外初嚐皮蛋、滷豬腳秒愛上～

狗家中遭不明人士「魚槍射頭」　 兇器刺穿腦袋...重傷慘哀號

吃一餐2700萬！　店員「金額打成統編」稅金要繳137萬…網笑：老闆跑路了

「台灣好」俄暖心石虎插畫家抵台　卡佳：實在太開心了！

「好吃但感受不到神點」他問丹丹漢堡是否過譽　內行給3字指點：唯一支持

車禍重傷男搶救40分鐘不治！清潔員：我看他走出急診室　護理師聽完好毛

【廣編】2019新竹縣自行車節　單車旅遊11/10輕鬆開騎

全東亞剩日本、台灣未爆非洲豬瘟！農委會：必須注意旅客攜帶的行李

按門鈴主子會生氣！　備註欄寫「幫我放地上就好」…外送員笑：辛苦的貓奴

視力無聲的殺手　糖尿病失明機率比常人高25倍5成未檢查視網膜病變

常說「對不起」反而讓人火大！轉個彎說話看見「正向言語的力量」

全台87萬人揹學貸！大學生瘋「外送拚跑單」　月賺20K提早還債

吃一餐2700萬！　店員「金額打成統編」稅金要繳137萬…網笑：老闆跑路了

小賈斯汀婚前高調follow賽琳娜後援會　粉絲急跳出護航...曝「真實原因」！

詹惟中「3天前神預言」郭台銘棄選！　再掀韓國瑜：還有暗藏炸彈沒爆

影／如何買海外的ETF？　達人：可透過券商複委託、美國券商網站線上開戶

HOT・Stuff／英國龐克教母很懂少女心　鏡面「紅心包」網鬧著要入手

北市推動家庭犬計畫度過磨合期！　7浪浪「學會愛人」找到家

63不夠還有73　賓士「AMG GT 73」4門油電轎跑確定量產！

26歲女為身材不吃飯「靠甜食止飢」　健檢嚇傻：中度脂肪肝上身

約克夏「口字陣形」守護2月大萌娃　「專業保鑣臉」網笑翻：氣場超強大！

阿信趁休團跑去周董那…瑪莎《說好不哭》看一半傻眼　見網友腦補激動：這不是BL片！

生活熱門新聞

周四起低壓帶靠近全台有雨　吳德..

西螺休息站「小紅布」是隱藏魔王

全聯結帳總是大塞車！網：問題在..

5根四季豆25元「挨轟黑心」　..

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　..

母女烤肉反鎖　求救外送員送頂樓

「我姓江，三點水的江」她怨狂被..

颱風琵琶生成了！最新路徑曝光

一次訂31杯飲料！外送員教一招..

比麥當勞還貴！他賣糖醋醬賺翻

外婆出院！表哥女友1句「還沒死..

中秋節買吐司！老闆燦笑他卻好心..

「早晚會涼」塔巴恐生成？彭啟明..

外送員深夜1個塑膠袋「打包她的..

更多熱門

相關新聞

2吉娃娃兼差「外送員」賺罐罐錢

自己的罐罐自己賺！新北市飼主彭慧珍日前突然心血來潮，將家中2隻吉娃娃打扮成外送員的模樣，希望牠們能夠認真「接單」，賺零用錢才可以有更多肉肉可以吃。只見照片中毛孩們滿臉問號，穿上量身訂做的外送裝，不知道自己準備要出去「討生活」了。

年輕媽媽「背嬰兒外送」！網看照超心疼

聰明歐告「咬早餐」幫飼主送回家

法鬥化身「外送員」打工賺肉肉！

外送員中秋圍攻燒烤店　中和街角塞爆、逢甲UE團圓

關鍵字：

外送學貸

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

一開門血腥味撲鼻　新北人魔血泊中冷酷吃便當

快訊／郭台銘宣布不參選2020！

郭台銘不選總統的關鍵與下一步計畫曝光

2歲女娃認得亡父！她瞬間噴淚：以為祂不在了

已4組登記繳百萬！2020總統32人想參選

地勤忍10年曝「人品最差韓星」

新竹名校爆女師霸凌團　學生崩潰

韓國瑜：盡一切努力爭取郭台銘支持與協助

內幕／郭柯王拆夥！郭台銘不想再輸

15歲少女突倒水中！好心男伸手一拉「雙雙身亡」

郭台銘不選2020　網：台灣沒望了

張艾亞《大熱門》走光！後製忘打碼全播出

人妻與小王摩鐵一戰！2天後再約　還拍激情扭纏照

辣模脫內衣逛超市「南半球整團掉出來」

郭台銘不選　她：沉重的是韓國瑜

更多

最夯影音

更多

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

張惠妹.青峰深夜拿「柱狀山藥」直播　「妳就是個老司...機吧」大歪樓

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧癌逝！　 享年49歲

最美風景！見電動車阿伯倒臥路邊　她見狀秒調頭救援...網：有妳真好

柴柴走失3天！嚇到回家不吃不喝 到廟裡乖乖坐下收驚：以後不敢了

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面