全台87萬人揹學貸！大學生瘋「外送拚跑單」　月賺20K提早還債

記者黃翊婷／綜合報導

現在大部分的大學生一畢業就面臨「負債」，根據教育部2018年統計，目前全台共有87萬人申請學貸，其中在學的學生比例約占兩成五。而近年來外送平台正夯，工作時間也很彈性，因此吸引不少「有機車」的大學生投入擔任外送員，不僅能賺生活費，也可以存下一筆錢提早還款，減輕畢業後的負擔。

▲外送員工作已成為大學生熱門的打工選項之一。（示意圖／記者林敬旻攝）

過去大學生打工可能會選擇家教或是前往一般店家當工讀生，時間較為固定，也得配合排班，但隨著外送平台興起，最近有不少學生選擇擔任外送員。根據《TVBS》報導，葉姓外送員坦言，自己一天跑8小時，一個月22天做下來，收入可以達到2萬多到3萬多元，比起一般打工、家教擁有更多的彈性時間，況且還有額外獎金200元，努力一點的話的確可以賺到不少，缺點則是騎車趕時間可能會比較危險，只能自己多注意行車安全。

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其實，若以一般速食店時薪150元左右、家教一小時至少500元的價碼來看，外送員每天工作時間約8到10小時，平均日收入則落在700元到1200元，待遇看起來似乎很普通，但再加上獎金，一天8小時只要跑10單，就能賺進2000元，努力一點的話，也是有外送員可以做到一天20單，在這樣子的前提下，月薪破10萬確實是有可能的事。

▲外送員的工作其實沒有想像中輕鬆。（圖／Foodpanda提供）

不過，擔任外送員也是有缺點，有網友分析，這個行業就是沒有勞保、保險，車子受損也得自己承受，如果沒有接到單就只能乾等，不僅很無聊也是在浪費時間，曾經聽說有人等了2個小時都沒有接到一張訂單。

但對於大學生從事外送工作提早還債一事，網友們的看法也很兩極，有人認為這是利用課堂空檔時間做的事，能提早減輕負債也是一件好事；但另一派網友覺得，會讓大學生不得不靠外送討生活，其實是台灣的教育和經濟出了問題，或許這是在變相地浪費教育資源。

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