華聞快遞／大陸首家台資合作醫院「廈門長庚醫院」正式掛牌

▲廈門長庚醫院。（圖／翻攝自微博）

《福建》大陸首家台資合作醫院「廈門長庚醫院」正式掛牌

大陸首家台資合作醫院—廈門長庚醫院11日正式掛牌「三級甲等綜合醫院」。三級甲等醫院是是大陸依照《醫院分級管理辦法》對醫院實行「三級六等」的劃分等級中的最高級別。（中新社）

《貴州》中秋小長假1395餘萬人次遊貴州 旅遊收入達92.3億元

2019年中秋小長假結束，根據第三方抽樣調查和銀聯大數據綜合評估，中秋小長假全省旅遊接待人數1395.97萬人次、旅遊收入達92.3億元（人民幣），同比分別增長24.94%、25.89% 。（中新社）

《陝西》陝西加快建設西北樞紐機場群

隨著「一帶一路」建設步伐加快，大陸西部機場集團以優化航空網路為重點，加快推進西安咸陽國際機場三期擴建及漢中機場擴建工程，完成榆林機場擴建，延安、安康機場遷建工程，新建寶雞、府谷、華山機場。力爭到2020年，陝西基本形成以西安咸陽國際機場為核心，榆林、延安、漢中3個百萬級機場為支撐，其他支線機場為輔助，多個通用機場為補充的「1+3+N」的機場佈局。（中新社）

《北京》央行：8月份人民幣貸款增加1.21兆元

中國人民銀行網站消息，中國人民銀行11日發布2019年8月金融統計數據報告。報告顯示，8月份人民幣貸款增加1.21兆元（人民幣，下同），同比少增665億元。（中新社）

▼央行。（圖／CFP）



《甘肅》甘肅法院：「一站式」服務減少群眾訴訟負擔

甘肅省法院正目前大力推進「一站式」多元解紛機制和「一站式」訴訟服務中心建設工作，各級法院基本建立訴訟服務中心，訴訟服務體係也得到不斷完善。簡單糾紛不再需要經歷繁瑣漫長的訴訟程序，多元化的糾紛調解模式讓很多案件在訴前就可得到解決。（新華網）

《四川》四川到青海將新建高速公路

作為連接新疆、青海、四川的新青川大通道的重要組成部分，G0615線久治馬爾康高速公路一直以來都受廣大大陸市民的關注。16日舉行的2019年四川省交通重點項目集中開工動員活動宣布了8條新建高速，久馬高速位列其中。（中新社）

《上海》上海自貿區國別（地區）中心理事會成立

上海自貿試驗區國別(地區)中心理事日成立，國別(地區)中心將進一步打通海外商品和服務進入中國市場的渠道，成為推動中國企業到海外投資、與海外開展文化旅遊方面的交流、在商品之外形成服務領域合作的有效途徑。（中新社）

《重慶》重慶頒布13條稅收新舉措推動科技創新

重慶市稅務局指出，近日與市科技局聯合發布了《關於實施進一步支持和服務創新驅動發展若干措施的通知》，推出13項新舉措，以加大稅收政策對科技創新的支持和推動力度。（中新社）

▼重慶市。（圖／CFP）