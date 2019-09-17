咖啡被打翻！高鐵白T帥哥「沒灑到妳就好」　她PO兩張照…網神到人：在一起

▲原PO拍下暖男的照片PO網，要感謝對方。（圖／翻攝「爆料公社公開版」臉書社團）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女子搭高鐵，不小心打翻旁邊一名男乘客的咖啡，結果對方的舉動讓她直呼，「下次遇見你，換我請你喝咖啡！」許多網友起鬨「在一起」，還有人神到男方臉書，「暖男快來！」

有網友今天（17日）幫當事人在「爆料公社公開版」臉書社團發文，「謝謝這位暖男先生，當天坐高鐵不小心打翻他咖啡，灑了出來。他第一句『沒關係，沒灑到妳身上就好』，也沒不耐煩，默默清理我打翻的咖啡，還問我的行李要不要放上面的置物（架）。」

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當事人寫道，「因為你的舉動，我知道貼心的人不多了，下次遇見你，換我請你喝咖啡。」她也貼出拍下暖男的兩張照片，只見他穿著白T，戴耳機坐在位子上睡覺，另一張則是他走進車廂的畫面。

▼當事人對暖男喊話，「下次遇見你，換我請你喝咖啡。」（圖／翻攝「爆料公社公開版」臉書社團）

對此，許多網友留言，「人正真好」、「在一起、在一起」、「收編當男友了啦」、「我覺得妳分明是在對這位帥哥告白」、「如果是男的打翻，故事又會不一樣了」、「如果版主是男的，我看可能要問候媽媽了」、「以下開放團購咖啡，瓶身越會倒越好」、「下次我坐高鐵，桌上也要擺滿一堆咖啡」。

不少人稱讚白T暖男、「重點還長得帥」、「人帥心也帥」、「很帥！好貼心的一番話」、「帥翻！so sweet」、「帥哥又暖男」。還有人認出照片中的男子是自己的朋友，並tag他的臉書，「哇！OO欸，暖男快來。」

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▼當事人分享在高鐵上發生的事，引起熱烈討論。（圖／資料照／記者李毓康攝）