　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘不選總統...董念台超失望：不好玩囉！稱2020大選成「男女騙子之戰」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼郭台銘拜會王金平。（圖／記者屠惠剛攝）

▲鴻海集團創辦人郭台銘16日深夜投下震撼彈，表示不參選2020總統大選。（圖／記者屠惠剛攝）

記者戴若涵／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘日前宣布退出國民黨後，參選2020總統大選就如同箭在弦上，孰料，16日晚間他竟拋出政壇震撼彈，向支持自己的選民們說「對不起」，表示不參選了！對此，討債專家董念台表示，郭台銘此舉讓他非常驚訝，也相當失望，直呼，「不好玩囉！」。

郭台銘辦公室16日發出聲明，表示參選總統的初衷，是希望能帶領台灣社會齊心拚經濟，但投身選戰以來看到的卻是政治人物為了私利，挑起階級、仇恨、對立。郭台銘再三思考後，決定不參與2020連署競選總統。為此，郭要向期盼他出來參選的支持者們說一聲，「對不起，我讓你們失望了！」。

消息一出讓外界全震驚不已！討債專家董念台隨即在個人臉書上PO文，「郭台銘突然不選了，讓我非常驚訝外，還真有不少的失望！」。他解釋，如果只是總統蔡英文、高雄市長韓國瑜對幹，也就是表哥表妹之爭，誰上都是「圖利自己」，也可說是「男女騙子之戰」，一點也學不到東西！

董念台表示，原本以為郭台銘參戰能讓整個選情多幾分詭詐，再從各團隊的攻防策略，學一些他不太懂的政治手段，「可惜，我已看不到我想要的東西，只好跟著局勢之演變，從此不想再介入選舉之事！」。

最後，董念台指出，基於他的江湖原則，他既已幹了韓好幾個月，勢必不會再挺韓而幹蔡，同樣的他也不會為蔡而幹韓，因為這就是一場「騙子選舉」，他直言，「誰上誰落？台灣都不會好到那裡去」！

▲▼ 郭台銘不選總統，董念台大呼，「不好玩了」 。（圖／翻攝自Facebook／董念台）

▲董念台臉書PO文 。（圖／翻攝自Facebook／董念台）

►「即日起，我退出老化黨。」

【更多新聞】

柯P站面前...司儀喊：台灣安全人民有錢！他笑噴：好像把昨天的改掉再念一遍

影／稱蔡英文弄僵兩岸！總統府嗆「專心市政」...柯文哲撿到槍：也希望她專心國政

談郭台銘何時參選...柯文哲自曝收月餅！藏「8字箴言」　他瞧內餡直呼：奇怪

ET快訊
快訊／郭台銘不選總統！　韓國瑜最新回應了
郭台銘退選影片拍攝時間點曝光！劉宥彤：當時拍了兩個版本
郭台銘棄選「柯文哲是最後稻草」　16日晚間邀當副手再被拒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

郝龍斌6度勸退郭台銘？　劉宥彤：沒有這麼了不起的影響力

快訊／郭台銘不選總統！韓國瑜嘆「他受很多委屈」：希望能合作

ET總統民調／藍綠對決七度交鋒！蔡英文43％連贏5次　韓國瑜一路跌破3成

快訊／今天領表？王金平：什麼都沒準備　下午拜會盧秀燕

郭台銘退選影片拍攝時間點曝光　劉宥彤：國民黨大老登報聲明前就拍了

發言人大評比！蔡正元分析三陣營中「最亮眼是蔡沁瑜」：郭台銘用對人了

快訊／郭台銘美女戰隊不解散　參選2020立委仍是未來選項

快訊／郭台銘退選隔日會面王金平　王：不錯愕、我充分尊重

郭台銘不選2020　陳亭妃：蔡韓對決幾乎「勝負已定」

郭台銘2周前就找好副手！　劉宥彤：男性、有一點政治經驗

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

張惠妹.青峰深夜拿「柱狀山藥」直播　「妳就是個老司...機吧」大歪樓

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧癌逝！　 享年49歲

最美風景！見電動車阿伯倒臥路邊　她見狀秒調頭救援...網：有妳真好

柴柴走失3天！嚇到回家不吃不喝 到廟裡乖乖坐下收驚：以後不敢了

高雄自產自銷活水泰國蝦餐廳　10多種料理都有「滿滿蝦膏」

哈姆太郎遭搶食秒變「阿母抬郎」　把對方巴倒在地...網：鐵沙掌XD

「聲林」李艾薇超燃《SWEET DREAMS》　 一唱完..信大喊「冠軍啦！」

米蘭唯一「超道地台式餐廳」！老外初嚐皮蛋、滷豬腳秒愛上～

狗家中遭不明人士「魚槍射頭」　 兇器刺穿腦袋...重傷慘哀號

郝龍斌6度勸退郭台銘？　劉宥彤：沒有這麼了不起的影響力

快訊／郭台銘不選總統！韓國瑜嘆「他受很多委屈」：希望能合作

ET總統民調／藍綠對決七度交鋒！蔡英文43％連贏5次　韓國瑜一路跌破3成

快訊／今天領表？王金平：什麼都沒準備　下午拜會盧秀燕

郭台銘退選影片拍攝時間點曝光　劉宥彤：國民黨大老登報聲明前就拍了

發言人大評比！蔡正元分析三陣營中「最亮眼是蔡沁瑜」：郭台銘用對人了

快訊／郭台銘美女戰隊不解散　參選2020立委仍是未來選項

快訊／郭台銘退選隔日會面王金平　王：不錯愕、我充分尊重

郭台銘不選2020　陳亭妃：蔡韓對決幾乎「勝負已定」

郭台銘2周前就找好副手！　劉宥彤：男性、有一點政治經驗

吃一餐2700萬！　店員「金額打成統編」稅金要繳137萬…網笑：老闆跑路了

小賈斯汀婚前高調follow賽琳娜後援會　粉絲急跳出護航...曝「真實原因」！

詹惟中「3天前神預言」郭台銘棄選！　再掀韓國瑜：還有暗藏炸彈沒爆

影／如何買海外的ETF？　達人：可透過券商複委託、美國券商網站線上開戶

HOT・Stuff／英國龐克教母很懂少女心　鏡面「紅心包」網鬧著要入手

北市推動家庭犬計畫度過磨合期！　7浪浪「學會愛人」找到家

63不夠還有73　賓士「AMG GT 73」4門油電轎跑確定量產！

26歲女為身材不吃飯「靠甜食止飢」　健檢嚇傻：中度脂肪肝上身

約克夏「口字陣形」守護2月大萌娃　「專業保鑣臉」網笑翻：氣場超強大！

阿信趁休團跑去周董那…瑪莎《說好不哭》看一半傻眼　見網友腦補激動：這不是BL片！

政治熱門新聞

快訊／郭台銘宣布不參選2020..

郭台銘不選總統的關鍵與下一步計..

已4組登記繳百萬！2020總統..

韓國瑜：盡一切努力爭取郭台銘支..

內幕／郭柯王拆夥！郭台銘不想再..

郭台銘不選2020　網：台灣沒..

郭台銘不選　她：沉重的是韓國瑜

快訊／喜樂島推呂秀蓮參選202..

快訊／郭台銘不選2020　國民..

內部民調曝光　郭董內心煎熬

尊重郭台銘　柯：我從頭到尾沒說..

快訊／郭台銘：2020我不願參..

郭台銘棄選「柯文哲是最後稻草」

館長不捨郭董　準備看韓被罷免

更多熱門

相關新聞

郭台銘棄選「柯文哲是最後稻草」

鴻海創辦人郭台銘週一（16日）宣布不參選2020總統，掀起熱議。消息傳出，讓郭台銘決定棄選的最後一根稻草，正是因為與台北市長柯文哲會面後，提出的聯手參選邀請被拒絕。

郭台銘不選　柯P：早一個月講我還可以準備

郭台銘不選！「最愛他的女星」心死共進退：退出演藝圈

郭台銘退選　盧秀燕：相信國民黨有智慧處理

幼兒園長拒韓國瑜握手　被點名議會備詢

關鍵字：

郭台銘董念台韓國瑜蔡英文2020總統

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

一開門血腥味撲鼻　新北人魔血泊中冷酷吃便當

快訊／郭台銘宣布不參選2020！

郭台銘不選總統的關鍵與下一步計畫曝光

2歲女娃認得亡父！她瞬間噴淚：以為祂不在了

已4組登記繳百萬！2020總統32人想參選

地勤忍10年曝「人品最差韓星」

新竹名校爆女師霸凌團　學生崩潰

韓國瑜：盡一切努力爭取郭台銘支持與協助

內幕／郭柯王拆夥！郭台銘不想再輸

15歲少女突倒水中！好心男伸手一拉「雙雙身亡」

郭台銘不選2020　網：台灣沒望了

張艾亞《大熱門》走光！後製忘打碼全播出

人妻與小王摩鐵一戰！2天後再約　還拍激情扭纏照

辣模脫內衣逛超市「南半球整團掉出來」

郭台銘不選　她：沉重的是韓國瑜

更多

最夯影音

更多

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

張惠妹.青峰深夜拿「柱狀山藥」直播　「妳就是個老司...機吧」大歪樓

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧癌逝！　 享年49歲

最美風景！見電動車阿伯倒臥路邊　她見狀秒調頭救援...網：有妳真好

柴柴走失3天！嚇到回家不吃不喝 到廟裡乖乖坐下收驚：以後不敢了

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面