郭台銘不選總統...董念台超失望：不好玩囉！稱2020大選成「男女騙子之戰」

▲鴻海集團創辦人郭台銘16日深夜投下震撼彈，表示不參選2020總統大選。（圖／記者屠惠剛攝）

記者戴若涵／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘日前宣布退出國民黨後，參選2020總統大選就如同箭在弦上，孰料，16日晚間他竟拋出政壇震撼彈，向支持自己的選民們說「對不起」，表示不參選了！對此，討債專家董念台表示，郭台銘此舉讓他非常驚訝，也相當失望，直呼，「不好玩囉！」。

郭台銘辦公室16日發出聲明，表示參選總統的初衷，是希望能帶領台灣社會齊心拚經濟，但投身選戰以來看到的卻是政治人物為了私利，挑起階級、仇恨、對立。郭台銘再三思考後，決定不參與2020連署競選總統。為此，郭要向期盼他出來參選的支持者們說一聲，「對不起，我讓你們失望了！」。

消息一出讓外界全震驚不已！討債專家董念台隨即在個人臉書上PO文，「郭台銘突然不選了，讓我非常驚訝外，還真有不少的失望！」。他解釋，如果只是總統蔡英文、高雄市長韓國瑜對幹，也就是表哥表妹之爭，誰上都是「圖利自己」，也可說是「男女騙子之戰」，一點也學不到東西！

董念台表示，原本以為郭台銘參戰能讓整個選情多幾分詭詐，再從各團隊的攻防策略，學一些他不太懂的政治手段，「可惜，我已看不到我想要的東西，只好跟著局勢之演變，從此不想再介入選舉之事！」。

最後，董念台指出，基於他的江湖原則，他既已幹了韓好幾個月，勢必不會再挺韓而幹蔡，同樣的他也不會為蔡而幹韓，因為這就是一場「騙子選舉」，他直言，「誰上誰落？台灣都不會好到那裡去」！

▲董念台臉書PO文 。（圖／翻攝自Facebook／董念台）

►「即日起，我退出老化黨。」

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