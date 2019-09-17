「第一次」就是被性侵！美國超過330萬女性受害　平均年齡15.6歲

▲ 這份研究調查16日刊登於醫學期刊JAMA Internal Medicine。（示意圖／取自免費圖庫pxhere，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合報導

美國醫學期刊JAMA Internal Medicine一項最新研究顯示，有超過330萬名18至44歲美國女性的首次性經驗是被性侵，且接受「強迫性行為」的平均年齡為15.6歲。

美媒CNN報導，世界衛生組織（WHO）已認定強迫性行為屬於性暴力的一種，也就是「身體被強迫或被脅迫的非自願首次性經驗」。調查數據顯示，有6.5%的女性第一次性行為是被強迫，就此推算，每16名女性當中就有1人是被性侵而告別處女身。

研究指出，女性第一次發生性行為屬於強迫性交的平均年齡為15.6歲，加害者或當時的伴侶年齡平均比她們年長6歲。而自願的首次性行為平均年齡是17.4歲。

▲ 女性第一次發生性行為屬於強迫性交的平均年齡為15.6歲。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

根據受訪女性的說法，約莫5成的人表示，加害者的身形較為魁梧或是年紀比較大；超過46%的女性認為，當時是在被壓制的狀態下失去貞操；在56%的案例當中，加害者使用言語暴力威脅；超過22%的女性被下藥性侵；超過26%的加害者使用身體威脅，超過25%的女性因此受傷。

報導提到，受害女性面臨著長期的身心傷害，包括罹患愛滋病、性病、盆腔炎、子宮內膜異位和月經異常等問題。此外，超過3成的被害者意外懷孕，24%的人有過墮胎經驗，而這些數據都遠高於自願接受首次性行為的女子。

這項研究針對1萬3310名18歲至44歲的美國婦女進行調查。研究作者表示，一名執業醫師每周都很有可能會遇上數名擁有類似經驗的被害女性，未來應該要開發相關協助、識別的工具來幫助這群人。

►「時間對我們來說完全沒用！」