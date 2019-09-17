國道林口9車連環撞！肇事運將三度改口「後車撞我」　事故畫面曝光狠打臉

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記者莊智勝／新北報導

國道1號北上林口A出口16日上午7時許發生嚴重追撞車禍，一輛大貨車疑似未注意前方路況，在毫無煞車的情況下，猛力追撞前方準備下匝道的8輛自小客，造成8名駕駛受傷，幸均未有生命危險。肇事的吳姓男子（42歲）第一時間還向媒體喊冤，稱自己是遭到後方車輛追撞才會釀禍；但如今行車紀錄器畫面曝光，發現事發當下大貨車後方根本就沒車，狠狠打臉吳男說法。

▲網友曝光行車紀錄器畫面，事故當下大貨車後方根本就沒有來車追撞。（圖／翻攝YouTube）

警方調查，吳男16日凌晨4時許開著大貨車運送布料，自彰化伸港出發準備前往新北五股，中途還曾停靠短暫休息；但上午7時許，吳男駕車行經國道1號北上42.3K、林口A出口匝道處時，疑似未注意到前方多部自小客停等紅燈準備下匝道，高速直接追撞上前方8輛自小客，遭撞車輛瞬間變形扭曲，幾乎成了廢鐵。

▲遭撞的自小客車嚴重變形扭曲，幾乎成了廢鐵。（圖／記者楊淑媛翻攝）

警消獲報後立即趕赴現場，並將受傷的8名駕駛送往醫院救治，所幸8人皆僅有受到撕裂傷及擦挫傷，並無生命危險；事後警方還請來吊車支援，協助將大貨車翻正，整起事故占用了4車道，導致車流嚴重回堵，經警方疏導1小時後才逐漸恢復順暢。

在車禍發生當下，吳姓駕駛被現場媒體問及車禍原因時頻頻喊冤，稱自己是遭到後方來車追撞才會釀禍；但事後後方小客車駕駛在YouTube曝光行車紀錄器畫面，車禍發生瞬間大貨車後方並未有來車，也無追撞一事，重重打臉吳男說法。

在警方比對車損釐清肇因時，發現大貨車後側並未有撞擊痕跡；吳男這時也再改口，聲稱自己當時看到前方車輛煞停才跟著緊急煞車，但已經來不及。但警方勘驗現場，並未發現顯著煞車痕跡，同時根據行車紀錄器畫面，吳男幾乎沒有減速、直接撞上；在吳男偵詢完畢後，於國道公路警察局第一大隊被媒體追問，對於肇因他又三度改口，稱自己是遭到其他車輛擦撞。由於事故情況與吳男說法多有出入，確切肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

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▼對於車禍肇因，吳男多次改口。（圖／記者楊淑媛翻攝）