醉男爬電線桿被「恐怖火烤」冒巨大火花　眾人面前9公尺高重摔墜地

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記者李振慧／綜合報導

美國俄亥俄大學(Ohio University)附近發生一起可怕的觸電意外，一名男子酒醉後在同伴的鼓譟下突然挑戰爬電線桿，就在快爬到頂端時誤觸電線慘遭電擊，現場瞬間爆出大量火花，被電到麻木的他慘從9公尺高處重摔倒地，恐怖情景嚇壞在場目擊者。

這起事件13日晚間9時35分發生在俄亥俄大學附近的帕爾默街(Palmer Street)，從網路上影片可看到，男子酒醉後跑去爬電線桿，結果爬到頂端時突然冒出巨大火花，嚇得圍觀的人紛紛發出尖叫聲。目擊情況的男大生羅森表示，「我被嚇壞了，當下只能盡量保持冷靜，希望能夠幫助那個男人，但我不知道該怎麼做，大家都以為他已經死了。」

男子後來被緊急送至醫院，由於傷勢情況十分嚴重，許多人都以為他恐怕已凶多吉少，沒想到最後幸運保住一命，後來還在推特上以亞瑟(Tyler Uher)的名義發文，他因為背部與腿部骨折斷裂導致無法工作，希望大家能夠幫忙募款給他，然而許多人認為他活該，所以募款情況並不順利。

男子被電擊的影片後來被人匿名分享至網路上，獲得約80多萬點閱次數。俄亥俄大學對外澄清，肇事的男子並不是他們學校的學生，警方則未對外公布他的身分，他將很有可能面臨毀壞財物罪的起訴，詳細案情仍待進一步調查。

▼受傷男子後來在網站上發起募款。（合成圖／翻攝自YouTube與GoFundme網站）

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