　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

醉男爬電線桿被「恐怖火烤」冒巨大火花　眾人面前9公尺高重摔墜地

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者李振慧／綜合報導

美國俄亥俄大學(Ohio University)附近發生一起可怕的觸電意外，一名男子酒醉後在同伴的鼓譟下突然挑戰爬電線桿，就在快爬到頂端時誤觸電線慘遭電擊，現場瞬間爆出大量火花，被電到麻木的他慘從9公尺高處重摔倒地，恐怖情景嚇壞在場目擊者。

這起事件13日晚間9時35分發生在俄亥俄大學附近的帕爾默街(Palmer Street)，從網路上影片可看到，男子酒醉後跑去爬電線桿，結果爬到頂端時突然冒出巨大火花，嚇得圍觀的人紛紛發出尖叫聲。目擊情況的男大生羅森表示，「我被嚇壞了，當下只能盡量保持冷靜，希望能夠幫助那個男人，但我不知道該怎麼做，大家都以為他已經死了。」

男子後來被緊急送至醫院，由於傷勢情況十分嚴重，許多人都以為他恐怕已凶多吉少，沒想到最後幸運保住一命，後來還在推特上以亞瑟(Tyler Uher)的名義發文，他因為背部與腿部骨折斷裂導致無法工作，希望大家能夠幫忙募款給他，然而許多人認為他活該，所以募款情況並不順利。

男子被電擊的影片後來被人匿名分享至網路上，獲得約80多萬點閱次數。俄亥俄大學對外澄清，肇事的男子並不是他們學校的學生，警方則未對外公布他的身分，他將很有可能面臨毀壞財物罪的起訴，詳細案情仍待進一步調查。

▼受傷男子後來在網站上發起募款。（合成圖／翻攝自YouTube與GoFundme網站）

▲醉男爬電線桿被「恐怖火烤」冒巨大火花　眾人面前9公尺高重摔墜地。（合成圖／翻攝自YouTube與GoFundme網站

►岳母生日！女婿不能只請吃飯

ET快訊
快訊／郭台銘不選總統！　韓國瑜最新回應了
郭台銘退選影片拍攝時間點曝光！劉宥彤：當時拍了兩個版本
郭台銘棄選「柯文哲是最後稻草」　16日晚間邀當副手再被拒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女兒結婚當天...爸爸切斷瓦斯管線　引燃恐怖氣爆炸毀房子身亡

25張彩券全買同一組號碼　中頭獎「狂翻25倍」他爽領386萬元

生病金魚「下半身消失」肉身腐爛見骨　主人狂擦藥半年奇蹟復原

深海釣起詭異怪魚　「眼睛快頭大」他爽吃下肚：比鱈魚還美味

堅持用「同組數字」連買20年彩券　好運男再中1205萬元大獎！

5歲童手抖半年湯匙都拿不穩　開腦取出「一團頭髮和牙齒」

煉油廠遭襲…沙國最新聲明「是伊朗的武器」　邀聯合國共同調查

10歲女童被迫嫁給22歲表哥　童婚影片曝光網痛批：根本是性侵！

「第一次」就是被性侵！美國超過330萬女性受害　平均年齡15.6歲

惡夫潑汽油…把老婆燒成「人形火球」狂奔慘叫　怒嗆：我有權毆打她

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

張惠妹.青峰深夜拿「柱狀山藥」直播　「妳就是個老司...機吧」大歪樓

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧癌逝！　 享年49歲

最美風景！見電動車阿伯倒臥路邊　她見狀秒調頭救援...網：有妳真好

柴柴走失3天！嚇到回家不吃不喝 到廟裡乖乖坐下收驚：以後不敢了

高雄自產自銷活水泰國蝦餐廳　10多種料理都有「滿滿蝦膏」

哈姆太郎遭搶食秒變「阿母抬郎」　把對方巴倒在地...網：鐵沙掌XD

「聲林」李艾薇超燃《SWEET DREAMS》　 一唱完..信大喊「冠軍啦！」

米蘭唯一「超道地台式餐廳」！老外初嚐皮蛋、滷豬腳秒愛上～

狗家中遭不明人士「魚槍射頭」　 兇器刺穿腦袋...重傷慘哀號

煉油廠遭襲…沙國最新聲明「是伊朗的武器」　邀聯合國共同調查

10歲女童被迫嫁給22歲表哥　童婚影片曝光網痛批：根本是性侵！

「第一次」就是被性侵！美國超過330萬女性受害　平均年齡15.6歲

惡夫潑汽油…把老婆燒成「人形火球」狂奔慘叫　怒嗆：我有權毆打她

金正恩親筆信邀訪「川金3會有望」　川普：現在不是時機

醉男爬電線桿被「恐怖火烤」冒巨大火花　眾人面前9公尺高重摔墜地

「台灣準備好了！」英媒頭版登吳釗燮專文：聯合國應納入台灣

美多位大咖議員挺台！外委會主席：對台索斷交失望　敦促審《台北法案》

索羅門斷交台　奧基人民抗議「講出事實」：我們知道為了錢！

郭台銘嘆「選戰引仇恨」不選了　日媒分析支持度不足「3原因曝光」

小賈斯汀婚前高調follow賽琳娜後援會　粉絲急跳出護航...曝「真實原因」！

詹惟中「3天前神預言」郭台銘棄選！　再掀韓國瑜：還有暗藏炸彈沒爆

影／如何買海外的ETF？　達人：可透過券商複委託、美國券商網站線上開戶

HOT・Stuff／英國龐克教母很懂少女心　鏡面「紅心包」網鬧著要入手

北市推動家庭犬計畫度過磨合期！　7浪浪「學會愛人」找到家

63不夠還有73　賓士「AMG GT 73」4門油電轎跑確定量產！

26歲女為身材不吃飯「靠甜食止飢」　健檢嚇傻：中度脂肪肝上身

約克夏「口字陣形」守護2月大萌娃　「專業保鑣臉」網笑翻：氣場超強大！

阿信趁休團跑去周董那…瑪莎《說好不哭》看一半傻眼　見網友腦補激動：這不是BL片！

煉油廠遭襲…沙國最新聲明「是伊朗的武器」　邀聯合國共同調查

國際熱門新聞

德人請願與台灣建交！連署破8千..

時速88km　特斯拉駕駛、乘客..

親台國會議員倒戈　索羅門人怒：..

「小男孩」抽菸被罵爆　這張臉竟..

索羅門民眾揮國旗淚別：謝謝台灣

美參議員提《台北法案》：該通過..

索羅門央行：與台斷交有3大風險

快訊／南韓淪陷　爆首例非洲豬瘟

送跳傘當結婚30年大禮　人妻目..

維基解密爆希拉蕊電郵　竟想讓中..

郭台銘不選了　日媒：支持度不足

主持人嗆楊安澤：把他送回台灣

店員說可以…英少年慶生吃漢堡過..

小妹湖泊玩水　回家後說不出話…..

更多熱門

相關新聞

美外委會主席：對台索斷交失望　

索羅門群島（Solomon Islands）政府16日投票決定，中斷與台灣長達36年的邦交，並將外交關係轉向中國大陸，此舉牽動亞太地區局勢，也引起美方關注。美國聯邦參議院外交委員會主席里契（Jim Risch）在推特上表示，他對於索羅門群島與台灣斷交感到失望，這也將成為18日聽證會的重要議題，助理國務卿史迪威（David Stilwell）也會到場。

美47眾議員聯名「支持台參加國際刑警組織」

美參議員提《台北法案》：該通過了

美中20日先於華府進行副手級協商

蓋滿屎尿的鋼絲球竟是狗　指甲長達15cm

關鍵字：

電線桿火烤電擊墜地俄亥俄大學Tyler Uher北美要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

一開門血腥味撲鼻　新北人魔血泊中冷酷吃便當

快訊／郭台銘宣布不參選2020！

郭台銘不選總統的關鍵與下一步計畫曝光

2歲女娃認得亡父！她瞬間噴淚：以為祂不在了

已4組登記繳百萬！2020總統32人想參選

地勤忍10年曝「人品最差韓星」

新竹名校爆女師霸凌團　學生崩潰

韓國瑜：盡一切努力爭取郭台銘支持與協助

內幕／郭柯王拆夥！郭台銘不想再輸

15歲少女突倒水中！好心男伸手一拉「雙雙身亡」

郭台銘不選2020　網：台灣沒望了

張艾亞《大熱門》走光！後製忘打碼全播出

人妻與小王摩鐵一戰！2天後再約　還拍激情扭纏照

辣模脫內衣逛超市「南半球整團掉出來」

郭台銘不選　她：沉重的是韓國瑜

更多

最夯影音

更多

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

張惠妹.青峰深夜拿「柱狀山藥」直播　「妳就是個老司...機吧」大歪樓

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧癌逝！　 享年49歲

最美風景！見電動車阿伯倒臥路邊　她見狀秒調頭救援...網：有妳真好

柴柴走失3天！嚇到回家不吃不喝 到廟裡乖乖坐下收驚：以後不敢了

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面