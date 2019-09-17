驚魂夜！內湖婦下午出門就沒回家　警找翻天...2小時後看到有人攙扶她

▲走失老母親平安尋回，家屬心中大石得以放下。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／台北報導

台北市內湖區一名80歲老母親9日下午出門後，到了晚上8點都還沒回家，家人也都聯絡不上，擔心老母親深夜在外發生不測，或是老母親年紀已大忘記回家的路而在哪邊徬徨無助，家人一想到這些就緊張無比，心急如焚地報警求助，歷經2小時，「鷹眼」警終於找到老母親，讓家屬心中大石得以放下。

當日晚間8時許，港墘派出所員警接獲報案稱，家中老母親下午4點半獨自到補習班接小朋友下課，但到晚間8點都還沒回家。員警立刻調閱監視器搜尋老母親行蹤，然而，直至9點都還未果。一名警員繼續調閱，兩名員警則騎機車出外尋找。

終在晚間10點於內湖路一段與港墘路口，發現有民眾攙扶著一位滿頭白髮的老太太，警方上前詢問狀況時，一眼就發現是失蹤的老母親，家屬聽到找到母親的好消息後，興奮之情難以言表，團圓當下，更是開心地抱在一起、喜極而泣，家屬也由衷感謝警方的大力幫忙。

內湖分局籲請家中若有年長者精神狀況不佳，可製作緊急聯絡資料卡佩掛在身上，或是在衣服繡上姓名及電話，以便走失時提供聯繫。若在路上看到類似情況，應先將長者帶到路旁再報警，以免發生意外造成憾事。

▼家屬感謝港墘派出所警員邱子豪（左）、警員蔡坤佑（中）、副所長林維聖（右）的協助。（圖／記者孫于珊翻攝）



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