「台灣準備好了！」英媒頭版登吳釗燮專文：聯合國應納入台灣

▲ 吳釗燮專文呼籲聯合國應該要納入台灣。（圖／翻攝自英國「金融城早報」頭版）

記者詹雅婷／綜合報導

外交部長吳釗燮專文16日刊登上英國「金融城早報」頭版，呼籲聯合國應該要納入台灣，報導則以斗大標語「台灣已準備好、有意願也有能力作出貢獻」搭配台北101大樓照片呈現，強調台灣經驗豐富，但卻因政治因素被排除在相關會議之外，實屬「荒謬」（absurd）。

中央社引述吳釗燮的說法提到，台灣有能力、有意願分享成功經驗，並致力於攜手全球夥伴展開合作，達成聯合國永續發展目標（SDGs）。此外，總統蔡英文今年7月出訪加勒比海友邦時，也曾過境聯合國總部所在的美國紐約，並與友邦駐聯合國常代會面時，再次提起台灣與全球夥伴合作達到SDGs的決心。

▲ 總統蔡英文今年7月出訪加勒比海友邦，當時提到台灣人有權參與聯合國體系。（圖／記者季相儒攝）

吳釗燮表示，台灣近年來提供太平洋、亞洲、非洲、拉丁美洲與加勒比海夥伴國家相關發展援助與合作，且台灣在減貧、達成零飢餓目標方面有明顯進展，且數值遠超過SDGs的標準。根據統計，全民健保現階段覆蓋率已達99.8%、嬰兒死亡率千分之4.2、識字率98.8%，而廢棄物回收率也在2018年提升至55.69%。

「把台灣的豐富經驗與貢獻納入考量，但荒謬的是，台灣被禁止分享有助改善國際協調努力的經驗與關鍵訊息」，根據吳釗燮的說法，台灣因政治因素被排除在相關會議與活動之外，且此舉有損SDGs需要所有國家、利害關係者及人民參與的夥伴原則基礎。

▲ 外交部長吳釗燮。（圖／記者季相儒攝）

事實上，聯合國大會1971年通過的2758號決議正是最常被用來把台灣排除在外的法律依據。對此，吳釗燮提出異議，強調此決議並未解決台灣在聯合國的代表權問題，也未表明台灣是中華人民共和國的一部分，「事實上，台灣現在不是、也未曾是中華人民共和國的一部分」，但聯合國卻持續引用、錯誤解讀該項決議，把排除、孤立台灣的作為正當化。

吳釗燮進一步提到，真正包容的聯合國不應該把任何人漏掉，但聯合國如今拒絕持台灣護照的人參訪、出席會議，就連記者媒體們也無法取得採訪證，「這些作為不公平、也具歧視，與聯合國的普遍性原則背道而馳，聯合國應該要言行一致，即刻採取行動並改正這些不當作法。」

最後，吳釗燮話鋒一轉提到，儘管台灣面對的情勢嚴峻，但從未退縮且已做好準備，有意願與能力做出貢獻，繼續在中方施壓下排除台灣參與聯合國，只會助長北京氣焰，「如果聯合國真的有意增進包容，讓全人類達成永續發展，就應該對台灣敞開大門。」

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