影／高雄惡煞追車「球棒砸爛白賓士」！警動員快打警力　逮回17人訊問

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄市鼓山區17日凌晨發生追逐砸車案；警方初步調查，陳姓男子當時駕駛白色賓士疾駛，後方還有多部車輛緊追，當行經鼓山二路時，陳男失控撞上路邊停放車輛，2名惡煞旋即上前分持球棒砸車，導致同車的陳男、葉男頭部遭到玻璃割傷，所幸送醫後並無大礙。警方獲報後立即展開圍捕，並帶回17名可疑男子，目前正逐一釐清案情。

▲陳男所駕駛的白色賓士撞上路旁車輛停下，2名惡煞立即持球棒上前猛砸。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方初步調查，陳男當下因遭到多名惡煞追車，於鼓山二路處失控擦撞路旁車輛而停下，隨後2名男子手持球棒上前，不由分說就朝著白色賓士一陣狂砸，導致前後擋風玻璃均受損，車內的陳、葉2人頭部也遭到碎玻璃割傷濺血；2名球棒惡煞在逞凶後，旋即逃離現場。

警方17日凌晨獲報後立即連繫快打警力趕往現場，惟涉案人等早已一哄而散；警方深入追查，鎖定多部可疑車輛，由於涉案惡煞所駕駛車輛曾在凌晨1時30分因多車聚集而引起警方注意，進而遭到盤查，因此警方迅速掌握相關人車，並跨轄區展開圍捕，於鼓山一路、臨海路口攔獲以洪男為首的3車14人，另於鹽埕區河西路與大勇路口又攔獲1車3人，共計17人帶返所內查證。

由於遭砸車的陳、葉2人與涉案的洪男等人到案後對於案發過程多語帶保留，警方目前正抽絲剝繭、逐一盤查釐清中。

►「即日起，我退出老化黨。」

▼2名惡煞砸車後逃離現場，球棒還遺留在路旁。（圖／記者吳奕靖翻攝）