郭台銘棄選「柯文哲是最後稻草」　16日晚間邀當副手再被拒

▲郭台銘突宣布棄選因素很多。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張靖榕／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘週一（16日）宣布不參選2020總統，掀起熱議。消息傳出，讓郭台銘決定棄選的最後一根稻草，正是因為與台北市長柯文哲會面後，提出的聯手參選邀請被拒絕。

柯文哲證實，早在很久以前就已經婉拒擔任郭台銘副手。然而此前郭台銘一直沒有放棄和柯聯手參選2020總統大選的可能，根據《聯合報》引述消息人士說法，今（17日）正是中選會接受登記參選的最後一天，依規定必須同時登記正副參選人；郭16日白天致電柯文哲，晚間面談過後仍被柯婉拒，才會決定放棄參加2020連署競選總統。

▲柯文哲表明一直都對2020總統大選興趣缺缺，很久之前就已婉拒過郭台銘。（圖／記者楊亞璇攝）

郭台銘除了面對副手懸缺，過去一個月來也不斷受到國民黨施壓，《上報》報導提到，郝龍斌從8月2日起到9月16日晚上，一共與郭台銘見了6次面，知情人士形容，郝用了「千方百計」，以各種方法、語言，不斷地對郭曉以大義，盼郭能以「下架民進黨」及「捍衛中華民國」的最大目標，來慎重思考，切勿作出脫黨參選的抉擇。

其實在郭台銘宣布不參選總統前，有知情人士透露，郭台銘早已規劃好一系列參選活動，團隊也蓄勢待發，但在經過中秋連假的思考後，臨時決定不參選，最主要原因在於團隊整軍不順，且在郭柯王缺一情況下陸軍能量大減，「郭台銘不想再輸第二次」。郭台銘棄選2020總統的決定也讓「郭柯王」在8月23日同框後的結盟傳說在24天後形同拆夥。

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