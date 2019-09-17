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國營事業首例　台電攜手調查局升級資安防護：「國家安全等級！」

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▲台電公司今（17）日宣佈與法務部調查局簽署資安聯防合作備忘錄（MOU），將資安防護再升級至國家安全等級。（圖／台電公司提供）

▲台電公司今（17）日宣佈與法務部調查局簽署資安聯防合作備忘錄（MOU），將資安防護再升級至國家安全等級。（圖／台電公司提供）

記者林淑慧／台北報導

台電公司今（17）日宣佈與法務部調查局簽署資安聯防合作備忘錄（MOU），將資安防護再升級至國家安全等級，為第一個與調查局簽立的國營事業，調查局將提供事前資安情資及鑑識人員支援，為全台穩定供電再添保障。

台電董事長楊偉甫與調查局長呂文忠今天於台電大樓簽訂MOU，宣示加強聯手守護台灣供電穩定。台電表示，台電肩負穩定供電重任，除了第一線發電機組，更需搭配後端資訊管理系統擔任電力調度作業，因此系統之資安防護為穩定供電關鍵一環。

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▲台電董事長楊偉甫(右)及法務部調查局長呂文忠(左)簽定國營事業首簽資安聯防備忘錄，共同守護供電穩定。（圖／台電提供）

▲台電董事長楊偉甫(右)及法務部調查局長呂文忠(左)簽定國營事業首簽資安聯防備忘錄，共同守護供電穩定。（圖／台電提供）

台電於台北與高雄同步設有世界首創的雙主控電力調度中心，進行同步調度且相互備援，同時搭配資訊管理系統365天每分每秒監看重要電力資訊，進行全台電力調度以達供需平衡。

台電表示，根據國家資通安全管理法，台電的調度處、資訊處、通信處及三個核電廠共6單位為國家最高資安責任A等級，相信與調查局合作，可整合台電內部資源及調查局專業知能，更加提升資安防護網強度。

例如，未來台電將可依調查局提供之事前情資，從源頭阻斷駭客攻擊；調查局也可依台電提供之駭客攻擊資訊建立更強大的資料庫，遏止駭客攻擊其他關鍵基礎設施。

另外，時值總統大選選戰期間，外界關注台電與調查局攜手資安防護，是否與防堵中國大陸資安攻擊有關，調查局表示並無任何選舉考量，請外界勿過度惴測。

調查局指出，面對日新月異的網路駭客攻擊，調查局將保防工作與資訊安全工作結合，推動「資安聯防」。此次與台電合作簽定資安聯防MOU，是為強化雙方合作，建立綿密資安防護網，提升台電資安防護能力，遏止駭客攻擊，穩定供電。
 

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