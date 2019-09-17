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「好吃但感受不到神點」他問丹丹漢堡是否過譽　內行給3字指點：唯一支持

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▲▼台南丹丹漢堡,雞腿堡,麵線,廣東粥。（圖／記者劉亭攝）

▲丹丹漢堡是不少人南下會造訪的餐廳之一。（圖／記者劉亭攝）

記者張嘉晏／綜合報導

高雄速食霸主「丹丹漢堡」一直是北部人南下朝聖的店之一，高CP值被不少人大力推崇，不過就有網友久聞美名、造訪後卻失望了，他認為餐點口味雖然不錯，但似乎沒有到大家說的這麼好，好奇究竟是過譽了還是自己沒有點到精髓。

一名網友16日在PTT女版發問，他表示自己終於突破人潮、吃到傳說中的丹丹漢堡，不過不知道是不是自己期望太高，吃完之後覺得有點失望。他點了朋友推薦的赤肉麵線羹和雞米花，雖然覺得味道都不錯，但似乎沒有達到那個「神點」，好奇大家是否過譽了，「還是我點錯餐？」

請繼續往下閱讀...

對此，不少網友和他持相同看法，還有人指出其實丹丹就是「CP值高而已」，「太甜了」、「普普而已」、「台灣漢堡唯一推樂檸」、「是不難吃，但台北屌打」、「應該說價格合宜又不失品質」、「我高雄人，覺得人太多而且品質不穩」。

▲▼ 網友對於丹丹漢堡的看法 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友對於丹丹漢堡的看法 。（圖／翻攝自PTT）

不過留言中也有許多支持者擁護表示，「拜託不喜歡吃的人別去擠，我想吃都排很久」、「其實也不到超級美味，只是每次過節回家就會想吃」、「天龍人別來最好」、「我本地人都吃不到咧」。

此外，還有許多老饕表示「雞腿堡」才是內行必點，「唯一支持雞腿堡」、「點錯了，要吃雞腿堡」、「辣味的雞腿堡必吃」、「雞腿堡最讚，唯一9號」、「美國朋友吃到丹丹雞腿堡覺得很驚艷」。

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