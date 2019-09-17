幼兒園長拒和韓國瑜握手…被點名到議會備詢！教育局回應「秋後算帳說」



▲日前前金幼兒園園長在領獎時，拒絕跟韓國瑜握手。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜9月11日參加教育局舉辦108年度資深暨特殊優良教師表揚時，一位前金幼兒園長拒握，還表示「打從心裡不喜歡他」，沒想到卻現在傳出議會下會期審查教育預算時，前金幼兒園剛好被點名到議會備詢，被質疑是秋後算帳。

▲日前前金幼兒園園長在領獎時，拒絕跟韓國瑜握手。（圖／記者洪正達攝）

高雄市長韓國瑜日前表揚1805位優秀教師，沒想到又發生「拒絕握手」的窘境，一名獲頒特殊優良教育人員的前金幼兒園園長，在頒獎的時候，刻意不跟韓國瑜握手，不過雙方還是有點頭示意，事後這名幼兒園長表示自己不跟他握手的原因：「就是不喜歡他」，此言論也引起討論。

但即將在9月24日開幕的高雄市議會第三屆第二次定期大會，在教育部門預算審查時，前金幼兒園剛好被點到必須到場備詢，讓人聯想是否有秋後算帳之嫌？不過教育局澄清，「教育局應議會要求提名單，時間早在媒體報導的拒握手之前。」

高市教育局表示，選擇前金幼兒園是9月5日決定，且選擇前金幼兒園，是因為高雄市有前金幼兒園、裕誠幼兒園等7所獨立幼兒園，原高雄縣幼兒園在以前的會計年度就審過了，因此，今年選擇原高雄市的幼兒園。