18年前出遊車禍代墊12萬拒還　男嗆「是你不仁不義」刺死好友

記者黃翊婷／綜合報導

高雄林姓男子不滿陳姓好友積欠12萬元的車禍賠償金，催討18年都沒有討回，今年2月間先是寫紙條要求在3天內還款，但依然沒有結果，憤而持刀將人刺成重傷，最後送醫不治。高雄地院法官16日依恐嚇危害安全罪判處林男拘役50日（得易科罰金），另外再依殺人罪判處14年有期徒刑，全案仍可上訴。

▲林男與陳男是因為車禍賠償金起爭執。（示意圖／達志影像，與本案無關，下同）

林男與陳男原本是相當要好的老友，2001年初兩人租車一起去玩，沒想到卻發生車禍，相關的賠償金額先由林父代墊；他事後向好友提出分擔賠償金的要求，對方卻不願理會，催討多年都沒有結果，兩人的友誼也因此生變。

越想越不甘心的林男今年2月寫紙條告訴陳男，限3天內歸還父親代墊的12萬元，「是你不仁不義，不要怪我」，接著自行上網購買一把忍者刀，同年同月22日便帶著利刃前往對方的住處樓下埋伏，一見到人馬上上前質問，雙方一度發生激烈拉扯。

▲林男持刀將陳男刺成重傷，犯後還乖乖待在原地等警員到場。

陳男吵到一半發現林男的機車藏有一把利刃，於是出手搶奪。林男連人帶車被推倒在地，情急之下拿起刀子就往陳男刺去，不僅割傷左膝與右食指，還刺中心臟以及肺部，導致對方傷重不治。

警方獲報抵達時，林男仍留在原地，將人帶捕後，他也坦承殺人，訊後被檢方依法起訴。高雄地院法官16日宣判，依恐嚇危害安全罪判處林男拘役50日，這部分得易科罰金，另外再依殺人罪判處14年有期徒刑，全案仍可上訴。

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