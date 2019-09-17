朋友急需2萬！他翻舊帳「高中欠500元沒還」果斷不借...挨批小心眼

▲原PO朋友10幾年前就欠錢沒還了，再借還會成功嗎？（示意圖／記者周宸亘攝）

記者張嘉晏／綜合報導

不少人心目中，和朋友提到「錢和保險」是友誼關係的大忌，一名網友日前就被朋友開口借錢，不過他還記得對方10幾年前欠了他500塊沒還，基於信用原則，這次不想出借更大筆的錢財，無奈此舉卻被對方酸說很小心眼，讓他看傻，上網詢問大家的看法。

「他說我很小心眼？你們怎麼看？」一名網友在臉書「爆廢公社」中發文，他表示一名朋友日前向他借了2萬元救急，但是這位朋友其實並非經濟狀況不好，只是當下急需用錢。不過他卻不願意借給朋友，原因是10幾年前高中時，朋友跟他借了500元卻都沒有歸還，「我怎麼可能借？」

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對此有人認為不借是對的，畢竟500元都沒有還了，2萬塊說不定也不會還，「對當時的高中生來說，500元不算小錢吧」、「這絕對不是小氣，這是原則問題」、「是我也不借」、「要借錢還說你心眼小」、「寧願要錢也不要朋友，他可能也只是把你當提款機吧」。

然而也有人覺得，既然是朋友了，知道朋友有難，基於人情應該還是可以借，「連2萬都要借，感覺他過得不好耶」、「如果你們是真朋友，應該會願意借他吧」、「500元既然十幾年了都當他還是朋友，可見你還是認可他的存在」、「500我會當請客，2萬先借，之後再說」、「500元可以從2萬裡扣」。

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