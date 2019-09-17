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郭台銘不選總統了！　鴻海早盤股價走跌

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▲▼國民黨總統初選參選人郭台銘電電公會致詞。（圖／記者李毓康攝）

▲鴻海創辦人郭台銘16日深夜11點宣布「不選總統了」。（圖／記者李毓康攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）創辦人郭台銘16日深夜11點宣布不選總統了，聲明提到「對不起，我讓你們失望了！」雖然郭台銘早已淡出鴻海經營，但是一舉一動仍對股價造成影響，鴻海今（17）日就以74.9元開出，早盤最低來到74.5元，跌幅1.97%，失守5日線。

郭台銘16日深夜發布聲明，決定不參與2020連署競選總統，強調「對不起，我讓你們失望了！」內容提到郭台銘之後會持續積極推動他所提出的政策，讓台灣有著和平、安定、經濟與未來，而他也依然是永遠的中華民國派。

請繼續往下閱讀...

根據公開資訊觀測站資料，鴻海創辦人暨董事郭台銘，8月持有鴻海股數仍維持133萬7938張不變，連續2個月未增持，個人持股比重維持9.65%，目前仍是鴻海第一大股東。

從營運面來看，鴻海8月合併營收3,988.15億元，較上月增加0.2%，較去年同期增加0.51%，創歷年同期新高，累計前8個月營收3兆137億元，較去年同期增加3.89%，同創歷年同期新高。

法人指出，進入傳統電子產品消費旺季，再加上iPhone新機將帶動主力代工廠鴻海供應鏈第3季表現，並傳出蘋果代工廠提前組裝新機，已經從8月下旬就開始動起來，外資看好鴻海9月起的營收表現，已連續買超11個交易日，但郭台銘宣布不選總統了，影響鴻海今日股價走跌。

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