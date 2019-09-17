陳致中向呂秀蓮喊話：綠營無分裂本錢！　曾預言「棄郭保韓機率大」

▲呂秀蓮宣布參選，陳致中臉書向呂喊話。（圖／翻攝陳致中臉書）

記者徐愷昕／綜合報導

前副總統呂秀蓮16日深夜宣布參戰2020總統大選，隨後鴻海集團創辦人郭台銘宣布不參選2020總統，雙方紛紛投下震撼彈。前總統陳水扁兒子陳致中更於呂秀蓮表態參選後在臉書向她喊話：「此刻綠營沒有分裂的本錢」，盼呂能再三思。

▲16日晚間呂秀蓮宣布參選2020總統大選。（圖／記者李毓康攝）

呂秀蓮17日上午將前往中央選舉委員會登記申請為獨立總統參選人，呂辦公室表示，此次決定出來參選是受到喜樂島聯盟及其他政黨的推薦；而與喜樂島互動良好的陳致中得知呂參選後也於臉書發文「中國為韓出手！果凍下架！郭柯盟，郭不選了，柯會選嗎？霧煞煞」，同時向呂秀蓮喊話，「此刻綠營沒有分裂本錢，希望呂副三思懸崖勒馬」。

其實早在郭台銘宣布不參選2020前，陳致中就曾於政論節目中表示，「以棄保來說，韓國瑜比較佔優勢，有黨機器可以做靠山，郭董也許可以吸到藍綠不同的選民，選舉是消耗戰，打到最後畢竟韓國瑜背後有黨做靠山，所以棄郭保韓的機率會大於棄韓保郭。」成功預言此次棄郭保韓之說。

▲呂秀蓮宣布參選，陳致中臉書向呂喊話。（圖／翻攝陳致中臉書）

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