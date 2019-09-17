華聞快遞／上海集中簽約42個外資項目　累計吸收合同外資超5000億美元

▲北京故宮博物院。（圖／翻攝自中新社》）

《上海》：上海集中簽約42個外資項目 累計吸收合同外資超5000億美元

上海市政府16日舉行「上海市外資合同集中簽約儀式」，副市長許昆林在簽約儀式上表示，上海截至8月底累計吸收外資金額已突破5000億美元大關，累計實際利用外資超過2500億美元。（中新社）

《青海》：柴達木盆地構建智慧旅遊品牌 形成文旅融合發展新格局

青海省海西州政府16日公佈，今年以來柴達木盆地強化旅遊項目配套建設，構建智慧旅遊品牌，不斷整合資源形成了文旅融合發展新格局。（中新網）

《北京》：故宮博物院攜手騰訊深度建設「數字故宮」

故宮博物院與騰訊16日在北京簽署深化戰略合作協定，未來3年雙方將通過「數位化+雲化+AI化」，在文物數位化採集與文化研究等領域深度建設「數位故宮」。（中新社）

《浙江》：民營經濟活力源泉：營商環境優化 企業注重創新

目前，民營經濟創造了浙江省56%的稅收、65%的生產總值、77%的外貿出口、80%的職缺。2019中國民營企業500強中，浙江占92席，連續21年居各省份之首。（中國經濟網）

▲柴達木盆地構建智慧旅遊品牌。（圖／翻攝自中新社》）

《海南》：海南全面禁止低端製造業發展

海南省發改委16日公佈，明確建立產業准入負面清單制度，全面禁止高能耗、高污染、高排放產業和低端製造業發展。（中國經濟網）

《四川》：四川集中開工29個交通項目 總投資1808億元人民幣

2019年四川省交通重點項目集中開工動員活動16日舉行。中共四川省委書記彭清華宣佈，總投資1808億元人民幣的29個交通重點項目集中開工。（中新網）

《江蘇》：南京數位人才大資料：正在從ICT基礎產業轉向融合產業

科技創新高峰論壇16日舉辦，社交平台LinkedIn（領英）中國公共事務總經理王延平發佈了南京的數位人才大資料，從數位人才行業集中度及人才往來等角度分享了南京63萬領英使用者的資料發現。（澎湃新聞）

《重慶》：全球首個QCM行業技術開發服務平台簽約落戶重慶

中國•重慶QCM平台技術及應用國際研討會16日在重慶兩江新區舉行，簽約落戶QCM國際中央實驗室及科技應用產業中心。（中新網）

▼全球首個QCM行業技術開發服務平台簽約落戶重慶。（圖／翻攝自中新社》）