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快訊／港鐵紅磡站「列車突出軌」…當場撞向另輛車身！乘客嚇：震一下就冒煙

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▲▼有目擊乘客拍下列車出軌畫面。（圖／翻攝自香港突發事故報料區臉書社團）

▲有目擊乘客拍下列車出軌畫面。（圖／翻攝自香港突發事故報料區臉書社團）

記者朱世凱／綜合報導

港鐵東鐵線紅磡站一輛列車今（17）日上午8點30分開往旺角東站時，突然出軌撞向另一輛列車車身，導致2車同時毀損以及乘客受傷。據悉，事故原因正在釐清，目前有一男一女需要送醫治療。有乘客表示，當時列車震盪一下後，就看見外頭冒出一陣煙，不久就出軌了。

▼列車出軌畫面曝光。（圖／翻攝自央視微博，下同）

▲▼列車出軌畫面曝光。（圖／翻攝自央視微博）

綜合港媒報導，上午8點多左右，警方就接到許多人報案稱，港鐵紅磡站有列車出軌，來往紅磡站及旺角東站列車服務都受到影響。港鐵表示，東鐵線出現列車事故， 紅磡至旺角東站暫停服務。列車乘客李先生說，事發時列車由旺角東往紅磡方向前進，準備入紅磡站時，「突然一下震盪，列車內的燈光失靈，見到一陣煙，之後出軌。」

▲▼列車出軌畫面曝光。（圖／翻攝自央視微博）

另一名列車乘客楊先生則說，列車在進站時感覺碰上硬物，幸好因為進入月台時有減速，否則可能會翻側；此外，列車出軌後就不斷冒煙。他當時在斷裂車廂的後面一節車廂，車廂內有人跌倒受傷，乘客不僅驚慌又騷動，大家最後沿著鐵軌離開，到服務中心要求退票，並提供延誤證明。

港鐵表示職員正協助乘客離開車廂及處理事件，原因有待調查，目前重點是將乘客安全帶離現場並返回車站。多輛消防車及救護車輛也已經到場救援。

報導指出，紅磡站往旺角東站列車暫停服務，旺角東至羅湖維持6分鐘一班車，旺角東至落馬洲站維持18分鐘一班車；另外，西鐵線服務需要相應作出調整，目前紅磡來回屯門站，12分鐘一班車，南昌來回屯門站，6分鐘一班車。

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▲▼列車出軌畫面曝光。（圖／翻攝自央視微博）

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