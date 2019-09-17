油價飆漲歐美股收黑　台股開盤小漲10點後翻黑

▲台股今（17）日開盤以10908.85點開出、漲10.72點，隨後即翻黑小跌。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

台股今（17）日開盤以10908.85點開出、漲10.72點，隨後即翻黑小跌，截至上午9點15分，指數來到10,889點、下跌8點。

電子三雄中，股王大立光（3008）開在4005元、下跌1%；台積電（2330）以266.5元開出、下跌0.56%；鴻海（2317）以74.9元開出，下跌1.05%。

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沙烏地阿拉伯石油生產設施遭到攻擊帶動油價飆漲，激起投資人對全球經濟的憂心，紐約油價今天大漲近15%，創逾10年來最大單日漲幅，但全球原油供給充裕，稍微抑制這波油價漲勢。

美股三大指數周一全面下跌，有能源股大漲，但因沙烏地阿拉伯石油設施遇襲，能源股大漲，但投資人對地緣政治風險和全球經濟低迷的疑慮仍深。

周一道瓊工業指數下跌142.7點或0.52%，報27,076.82點；標普500指數下跌9.43點或0.31%，跌至2,997.96點；那斯達克指數下跌23.17點或0.28%，至8,153.54點。

法人表示，由於台股加權指數來到10800點附近，若還原的除權息扣減的點數，現階段指數已來到將近「萬一」的高檔的套牢區，因此短線上仍會震盪，後續若要再挑戰更高點，則成交量必須要再放大，預期短線上將在10650點至11000高檔震盪。