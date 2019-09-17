美多位大咖議員挺台！外委會主席：對台索斷交失望　敦促審《台北法案》

▲美國聯邦參議院外交委員會主席里契（Jim Risch）。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

索羅門群島（Solomon Islands）政府16日投票決定，中斷與台灣長達36年的邦交，並將外交關係轉向中國大陸，此舉牽動亞太地區局勢，也引起美方關注。美國聯邦參議院外交委員會主席里契（Jim Risch）在推特上表示，他對於索羅門群島與台灣斷交感到失望，這也將成為18日聽證會的重要議題，助理國務卿史迪威（David Stilwell）也會到場。

里契表示，台索關係將成為18日「美國印太地區政策：香港、聯盟與夥伴關係」（U.S. Policy in the Indo-Pacific Region: Hong Kong, Alliances and Partnerships, and Other Issues）聽證會上的重要話題，「我對於索羅門群島決定與台灣斷交的新聞感到失望，聽證會當天史迪威也會在現場。」

參議院外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）在推特上指出，索羅門與台斷交是令人遺憾的錯誤，應該扭轉這個決定，「中國對台北的敵對行為應該得到自由世界的回應，我會敦促參議院立刻審議《台北法案》（TAIPEI Act），讓那些和台灣降低外交關係，轉向中國的國家明白後果。」參議員盧比歐（Marco Rubio）也同樣力挺台灣，直接表示他會開始尋找與索羅門切斷關係的方式，包含在經濟援助、限制取得美元與銀行交易等。

▲參議院外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）。（圖／翻攝自推特）



▲參議員盧比歐（Marco Rubio）。（圖／翻攝自推特）

眾議員約霍（Ted Yoho）表示，台灣是索羅門群島最值得信賴的夥伴，以及印度太平洋地區重要的民主夥伴，不幸的是她們為了與中國建交，選擇中斷與台灣長期的外交關係。前佛州州長、參議員史考特（Rick Scott）也說，「索羅門群島正在接受一個共產主義政權，拒絕一個熱愛自由的國家，這是個巨大的錯誤，美國支持台灣，反對中國在東亞施加更多壓力。」

▲前佛州州長、參議員史考特（Rick Scott）。（圖／翻攝自推特）



索羅門群島執政黨民主進步執政聯盟（DCGA）16日舉行投票，33人中有27人支持轉向中國，6人棄權，無人支持與台灣維持邦交。其中內閣報告中更是一面倒表示，倘若與中建交，將會替索羅門帶來極大的金援。

►索羅門民眾揮國旗送別大使館：再見台灣！網淚推：欠台人好多

►索羅門斷交台灣 美參議員提《台北法案》：國會是時候通過了

►索羅門斷交埋不穩定因素 蔡英文拒金錢競逐：大陸承諾常是空頭支票

► 欸~妳過來一下！妳過來一下