美多位大咖議員挺台！外委會主席：對台索斷交失望　敦促審《台北法案》

▲美國聯邦參議院外交委員會主席里契(Jim Risch)。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

索羅門群島(Solomon Islands)政府16日投票決定,中斷與台灣長達36年的邦交,並將外交關係轉向中國大陸,此舉牽動亞太地區局勢,也引起美方關注。美國聯邦參議院外交委員會主席里契(Jim Risch)在推特上表示,他對於索羅門群島與台灣斷交感到失望,這也將成為18日聽證會的重要議題,助理國務卿史迪威(David Stilwell)也會到場。

里契表示,台索關係將成為18日「美國印太地區政策:香港、聯盟與夥伴關係」(U.S. Policy in the Indo-Pacific Region: Hong Kong, Alliances and Partnerships, and Other Issues)聽證會上的重要話題,「我對於索羅門群島決定與台灣斷交的新聞感到失望,聽證會當天史迪威也會在現場。」

參議院外委會亞太小組主席賈德納(Cory Gardner)在推特上指出,索羅門與台斷交是令人遺憾的錯誤,應該扭轉這個決定,「中國對台北的敵對行為應該得到自由世界的回應,我會敦促參議院立刻審議《台北法案》(TAIPEI Act),讓那些和台灣降低外交關係,轉向中國的國家明白後果。」參議員盧比歐(Marco Rubio)也同樣力挺台灣,直接表示他會開始尋找與索羅門切斷關係的方式,包含在經濟援助、限制取得美元與銀行交易等。

▲參議院外委會亞太小組主席賈德納(Cory Gardner)。(圖/翻攝自推特)



▲參議員盧比歐(Marco Rubio)。(圖/翻攝自推特)

眾議員約霍(Ted Yoho)表示,台灣是索羅門群島最值得信賴的夥伴,以及印度太平洋地區重要的民主夥伴,不幸的是她們為了與中國建交,選擇中斷與台灣長期的外交關係。前佛州州長、參議員史考特(Rick Scott)也說,「索羅門群島正在接受一個共產主義政權,拒絕一個熱愛自由的國家,這是個巨大的錯誤,美國支持台灣,反對中國在東亞施加更多壓力。」

▲前佛州州長、參議員史考特(Rick Scott)。(圖/翻攝自推特)



索羅門群島執政黨民主進步執政聯盟(DCGA)16日舉行投票,33人中有27人支持轉向中國,6人棄權,無人支持與台灣維持邦交。其中內閣報告中更是一面倒表示,倘若與中建交,將會替索羅門帶來極大的金援。

