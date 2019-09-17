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南韓爆發非洲豬瘟！今13:00起違規帶肉類品入境罰20萬

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▲▼豬。（圖／資料照）

▲韓國是第9個發生非洲豬瘟疫情的亞洲國家。（示意圖／資料照）

記者許展溢／台北報導

非洲豬瘟中央災害應變中心今（17日）指出，根據外電報導，韓國農業部向媒體宣布該國發生非洲豬瘟案例，因此今天下午1點起，所有從韓國入境的旅客只要違規攜帶肉類品，將直接開罰20萬元。

應變中心表示，韓國是亞洲地區繼大陸、蒙古、越南、柬埔寨、北韓、寮國、緬甸及菲律賓後第9個發生非洲豬瘟疫情的國家。依據動物傳染病防治條例第45之1條規定及防檢局去年12月18日公告的裁罰基準，從今天下午1點起，入境旅客自韓國違規攜帶豬肉產品入境遭查獲，第1次違規將裁罰20萬元，第2次就開罰100萬元；外來人士遭罰20萬元未能繳清罰款者移送移民署當場拒絕其入境。

請繼續往下閱讀...

▲▼非洲豬瘟,豬瘟,桃園機場,機場。（圖／記者曾俊豪攝）

▲違規從非洲豬瘟疫區帶肉類品入境首次直接罰20萬。（圖／記者曾俊豪攝）

應變中心說，依據韓國農業部新聞稿，證實該國北部鄰近北韓邊境的坡州市養豬場發生非洲豬瘟，而世界動物衛生組織（OIE）則尚未有該國的疫情通報，而今年5月30日北韓發生非洲豬瘟疫情時，我國就在5月31日將北韓與韓國同時列入高風險地區，以X光機百分百檢查韓國入境旅客託運行李及手提行李。

值此疫情在亞洲擴散時刻，應變中心特別呼籲，防疫視同作戰，不容許有任何破口，國內養豬業者應儘速提升養豬場生物安全防護措施，嚴防疫病入侵，不要讓所有防疫的辛勞破功；往來臺灣與韓國兩地的旅客，也千萬不要違規自該國攜帶豬肉產品入境，違者將遭重罰，民眾切勿以身試法。

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